Los códigos secretos de Google para buscar como un experto

Quizá son cientas las ocasiones en las que has buscado en Google y no tienes éxito. Es probable que esto te ocurriera porque desconocías los códigos secretos del navegador que te ayudarán a investigar como un experto. Se trata de los llamados booleanos de Google, que te servirán para aprovechar al máximo el contenido indexado en el buscador más popular de internet.

Cómo funciona la búsqueda de Google

En un minuto, se realizan más de 4.4 millones de búsquedas en Google. Con esa demanda, se necesitan servidores potentes para entregarte al instante lo que deseas, pero además en un proceso rápido y eficiente.

¿Cómo lo hace Google? Cuando ingresas una consulta, sus algoritmos se ponen a trabajar para organizar la información disponible en miles de millones de páginas para ofrecerte un resultado. Esto exige trabajo previo: indexar la información. Este proceso se realiza con programas rastreadores o crawlers. Visitan sitios, navegan por enlaces internos y leen metadatos de las webs, con énfasis en páginas nuevas, modificadas o “muertas”. Los crawlers determinan qué sitios rastrear, la frecuencia y cuántas páginas.

La información que recopilan se envía a una biblioteca de Google que, según la compañía, contiene cientos de miles de millones de webs y tiene un tamaño de más de 100 millones de gigabytes.

Operadores lógicos

Con una base de datos de esa magnitud, probablemente ahora entenderás por qué a veces resulta difícil encontrar lo que buscas. Google lo sabe y ha introducido innovaciones.

Ya sea por tus búsquedas anteriores o las de otros usuarios, mientras escribes, en automático te ofrece posibles alternativas. Y, si bien son prácticas, a veces son insuficientes. Es entonces cuando es bueno conocer los booleanos. Identificados también como operadores lógicos, son códigos o símbolos que conectan, separan o excluyen palabras para acotar una búsqueda.

No son exclusivos de Google, sino que están disponibles —con pequeñas variantes— en prácticamente todas las bases de datos.

Códigos secretos de Google (o booleanos) en acción

Los principales booleanos de Google son OR, AND, “ ”, ( ), – y *, y así es como pueden facilitar tu búsqueda.

AND: este operador entrega resultados con todas las palabras ingresadas, por ejemplo, laptops AND tabletas. Aunque en algunas bases de datos puede ser necesario, en Google se asume por defecto al momento de tu búsqueda, por lo que solo bastaría ingresar: laptops tabletas.

OR: este operador —que siempre se debe usar en mayúsculas completas— entrega páginas que contengan un término u otro, es decir, no deben aparecer los dos necesariamente. Si quieres encontrar contengan artículos sobre “laptops” o “tabletas”, debes escribir: laptops OR tabletas.

“ ”: las comillas son uno de los más útiles. Restringen los resultados solo a las páginas que contengan una frase exacta. Si queremos encontrar las mejores laptops de 2019, debemos escribir lo siguiente: “las mejores laptops de 2019”.

-: el símbolo menos también es versátil, porque excluye las páginas con un término en particular. Supongamos que buscas laptops para profesionales, pero en los resultados se mezcla información sobre tabletas. Para excluirlas, escribe: laptops para profesionales -tabletas. Para que funcione correctamente, no debe haber ningún espacio entre la palabra/frase excluida y el símbolo menos.

(): los paréntesis son útiles cuando quieres mezclar uno o más booleanos. Con ellos puedes indicarle a Google el orden en que debe leer los códigos, como si fuera una operación de álgebra básica. Las combinaciones pueden ser infinitas:

(“las mejores laptops” hdr) -tabletas: verás los resultados de páginas con la frase “las mejores laptops” y la palabra “hdr” (alto rango dinámico), excluyendo las que tengan “tabletas”.

(“las mejores laptops para profesionales” OR “las mejores laptops para empresas”) -“laptops económicas”: mostrará páginas con las frases “las mejores tablets” o “las mejores para profesionales para empresas”, pero excluirá las que tengan el texto “laptops económicas”.

(“las mejores laptops” hdr) OR (“las mejores tabletas” Android): entregará los resultados de páginas con la frase “las mejores laptops” y la palabra “hdr”, pero también las que tengan la frase “las mejores tabletas” y la palabra “Android”.

Operadores de búsqueda avanzada

Además de los booleanos de Google, hay otros operadores para acotar tus búsquedas. Aunque algunas se pueden usar con el formulario de búsqueda avanzada, si los conoces puedes mezclarlos y hacerlo mucho más rápido. Dos consejos: no dejar un espacio después de los dos puntos del comando que uses y si ingresas una frase entre comillas, como vimos anteriormente, buscará exactamente esa oración.

site: busca información en una ubicación geográfica o dominio específico. Por ejemplo, para encontrar información sobre laptops en páginas de México, debes escribir: mejores laptops site:.mx. Si quieres indagar en un sitio específico, como Digital Trends en Español , ingresa el mismo texto y el dominio completo: mejores laptops site:es.digitaltrends.com.

allintitle: te muestra las páginas con esa frase o palabra en el título. En el mismo ejemplo sobre las computadoras portátiles, la búsqueda se realiza de esta forma: allintitle:mejores laptops.

allinurl: al igual que el caso anterior, le dice a Google que presente los resultados con una frase o palabra, pero ahora en la URL. La consulta se realiza así: allinurl:cargadores inalambricos celular.

allintext: le pide a Google que te muestre páginas con determinada frase o palabra en el texto. La búsqueda se hace de esta forma: allintext:cargadores inalámbricos celular.

allinanchor: con este código, podrás obtener las webs que tengan determinada palabra o frase como un enlace. Si buscas allinanchor:las mejores laptops, tendrás como resultado solo las páginas que tengan esa frase como un link dentro del texto.

filetype: te permite buscar páginas que contengan o sean determinados tipos de archivo. Si quieres buscar el libro de Romeo y Julieta en formato PDF, solo basta que escribas Romeo y Julieta filetype:PDF. Acá puedes consultar los tipos de archivos que indexa Google.

Combinar booleanos y comandos de búsqueda avanzada

Como ya conoces los booleanos de Google y los códigos de búsqueda avanzada, ahora será mucho más fácil combinarlos y realizar búsquedas precisas. Algunos (allintitle, allinurl, allintext, allinanchor) no admiten combinación con booleanos, aunque sí con otros códigos. Te mostramos algunos ejemplos.

(“apple watch” OR iphone) –“ipad pro” site:es.digitaltrends.com: obtendrás páginas de Digital Trends en Español que aludan al Apple Watch o al iPhone, excluyendo al iPad Pro.

obtendrás páginas de que aludan al Apple Watch o al iPhone, excluyendo al iPad Pro. “Romeo y Julieta” filetype:DOCX site:.es: tendrás páginas con archivos DOCX sobre “Romeo y Julieta” que solo estén alojadas en dominios .es (España).

tendrás páginas con archivos DOCX sobre “Romeo y Julieta” que solo estén alojadas en dominios .es (España). allintitle: gaming site:es.digitaltrends.com. verás páginas de Digital Trends en Español que tengan en su título la palabra gaming.

