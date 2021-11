Maite Delgado abre las puertas de su casa en Aruba

1310335

Caracas. La presentadora, animadora, modelo y exreina de belleza Maite Delgado abrió las puertas de su casa en Aruba, frente a las costas del país que considera su verdadero hogar, Venezuela. Contó que reside con su familia en la isla caribeña desde hace ya cinco años.

A través de un video en su canal de Youtube, Delgado compartió con sus seguidores los espacios de Villa Azul y los invitó a conocer cómo es su vida en la isla del Caribe holandés. ¿Y por qué Aruba? Porque es el lugar que le quedaba más cerquita de su Venezuela natal, responde la presentadora en la grabación, que hizo pública en julio de este año y que, a la fecha, tiene 126.014 visualizaciones y más de 500 comentarios .

Delgado considera Aruba un paraíso en el Caribe y su segunda casa. Foto captura video

«El que abre las puertas de su casa, abre las puertas de su corazón y este corazón les pertenece a ustedes desde hace años», afirma la venezolana. Sobre las razones que la empujaron a instalarse en la isla que considera un paraíso en el Caribe, y que se convirtió en su segunda casa, Delgado destaca la necesidad de buscar la paz, luego de una etapa de efervescencia política en Venezuela.

“Después de haber pateado tanto la calle, yo, como muchos de ustedes, también entre en un proceso de frustración y me costó mucho entender que no podía cambiarlo todo, que hice lo que pude hacer, que intenté transformar mi entorno más cercano, participar en las protestas, pero luego entendí que hay un ritmo en las cosas que no dependían de mi. Mi corazón gritaba ‘necesitas paz’”, dice.

La casa le debe el nombre Villa azul al mar del mismo color que tanto ama Delgado. También la puerta de entrada es de color azul, así como varios detalles de la decoración que hacen acogedores y refrescantes cada uno de los espacios de su nuevo hogar, de 450 metros cuadrados.

«Debo haber sido sardina en otra vida”, cuenta, chispeante, Delgado. La presentadora y animadora venezolana confiesa que Villa Azul le produce también algo de ganancia, pues la alquila por cortas temporadas bajo la modalidad de alojamientos mediante la plataforma Airbnb.

Está erigida sobre un terreno que compró en 2008 y que, afirma, construyó junto con su esposo Alfonso Mora con amor y trabajo. “Mi vida es mi familia y mi trabajo, a eso me dediqué desde siempre, a formar una familia amorosa con mi esposo y mis hijos y a trabajar incansablemente para entretenerles de la forma más honesta y parte de los frutos de tantos años de esfuerzo los disfruto en esta nueva realidad”, expresa Delgado.

Manifiesta que la mayoría del mobiliario y piezas decorativas son de segunda mano, compradas “a locha” en ventas de garaje, que pasaron luego por un proceso de restauración.

“No existen suficientes palabras para agradecerle a Aruba la paz, la libertad y los afectos que he conocido aquí, es un lugar hermoso con gente amable como tú y como yo”, subraya la presentadora y exreina de belleza venezolana. Y se despide: “Los quiero bonito, los quiero de verdad, los quiero de corazón”.

Los comentarios de sus seguidores llovieron después del video, que agradecieron la grabación en su canal de Youtube. «Eres inspiración. Que divino ver gente prospera y feliz, que te empuja a soñar y volar lo mas alto hasta volverse realidad», escribió Wilander Chinchilla.

Delgado también se conectó con el público frustrado por la falta de un cambio político en Venezuela. “Si bien me gusta que compartas la alegría de ver a tus hijos graduándose, tus viajes, visitas a lugares fantásticos, también como tu oyente, estoy dispuesto a escuchar y conectar en momentos más ‘humanos’ o ‘sensibles’ que desees compartir porque me hacen sentirte más como un familiar. ¡un abrazo!”, manifestó Adrián Visual.

