Mariangel Villasmil: Alicia Machado «no es un ejemplo para mí»

La exreina de belleza venezolana Mariangel Villasmil hizo frente a Alicia Machado por el comentario que hizo la antes mencionada cuando la modelo se encontraba representado a nuestro país en el Miss Universo 2020.

“Su pasarela no es la de una reina, tiene que ponerse las pilas, que vea vídeos, eso le ayudará o que me la presten 15 minutos. Yo voy a estar en el teatro, si ella quiere yo a solas le doy tres tips y entramos a las 10. Te lo aseguro”, dijo Machado en aquella oportunidad.

Durante una entrevista con el influencer venezolano conocido como Lo Dice Rubén, este le preguntó a Villasmil cómo se tomó el comentario de Alicia Machado en el que fue contundente sobre su preparación para el Miss Universo, llegando a ofrecerle unos cuantos tips.

“Durante el concurso traté de no estar pendiente de lo que estaban diciendo, de hecho no era yo la que manejaba mi cuenta de Instagram porque no tenía tiempo…¿Enfocarme en esas críticas? Son personas que son referentes o importantes para algunos, pero quizás para mí no lo sean… Simplemente para mí no es un ejemplo a seguir”, expresó Villasmil.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial