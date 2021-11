México | Alcaldesa Lía Limón busca beneficiarse políticamente del presupuesto 2022 y no a la ciudadanía

La Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón busca engañar a los habitantes de esta demarcación al asegurar que el Gobierno de la Ciudad de México sólo autorizará un incremento del 1.5% para el presupuesto 2022, cuando en realidad la Primera Mandataria de esta capital, Claudia Sheinbaum Pardo autorizó un incremento del 7.6% para esta demarcación, aseguró la diputada Valentina Batres Guadarrama.

Durante la mesa de trabajo entre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México y la titular de la Alcaldía de Álvaro Obregón, y con la que se inició la discusión para el paquete presupuestal para el siguiente año, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena, la postura de la funcionaria pública de querer polarizar a la ciudadanía, al solicitar recursos fuera de la realidad y sobre todo que no ante los legisladores no pudo explicar el gasto de estos.

“Creemos que pretende hacerle creer a la ciudadanía que será decisión del Gobierno o del Congreso en otorgarle el monto solicitado, sin embargo, debemos dejar constancia que ninguna Alcaldía, no podrá contar con un elemento de casi del cien por ciento de sus recursos porque no alcanzarán los recursos con que contará la Ciudad, no queremos pensar que para usted la celebración de estas mesas de trabajo es un juego del que sólo pretenda sacar alguna ventaja política de polarización”, condenó.

En su calidad de Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Valentina Batres explicó a la Alcaldesa obregonense que en la actual administración que encabeza la Doctora Claudia Sheinbaum, ya se terminaron los sesgos partidistas y se dejó de castigar a las extintas delegaciones, hoy Alcaldías, con el presupuesto, como se venía haciendo, sólo por no pertenecer al partido político en turno, por lo que arremetió en contra de la actitud discriminatoria que la funcionaria tomó al no considerar a todos los Concejales en la aprobación del proyecto de presupuesto de Álvaro Obregón.

“No obstante consideramos que el sesgo partidista, ya no persiste en el Gobierno de la Ciudad de México, sino en su administración, con esto me refiero a la forma en la que se aprobó el Proyecto de Presupuesto de la demarcación. Mismo que por una decisión discrecional de manera autoritaria fue hecho del conocimiento hasta unos minutos antes de ser votado, obligando a integrantes del Consejo a razonar su voto para tener oportunidad de emitir opinión alguna, no debería de serlo, pero resulta necesario recordar que la aprobación del proyecto de presupuesto por parte del Consejo no es un acto ni un trámite administrativo”, recordó.

Batres Guadarrama señaló, en la primera ronda de preguntas, que las asignaciones presupuestales se encuentran ya, en un rango constitucional del que se desprenden disposiciones en la Ley de Austeridad, en la Ley Orgánica de Alcaldías y en los Lineamientos que emite la Secretaría de Administración y Finanzas con los que se puede conocer el techo presupuestal para cada una de las Alcaldíaa, “documento del que se desprende un incremento a la alcaldía Álvaro Obregón de 227 millones,140 mil 37 pesos para Álvaro Obregón en el próximo año, es decir un aumento del 7.6% y no del 1.5% como usted dice”.

La legisladora reprochó el desden de Lía Limón al enviar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, la información requerida con antelación, horas antes de celebrarse la mesa de trabajo con datos que no corresponde a lo expuesto de manera pública.

Alcaldesa Lía Limón busca beneficiarse políticamente del presupuesto 2022 y no a la ciudadanía

Por lo anterior advertimos cierta displicencia e inteligencia en la forma en la parte formal del proceso a diferencia de las declaraciones mediáticas, donde se busca el aplauso fácil.

La aprobación del presupuesto requiere cumplir con las disposiciones legales que permitan de manera legítima, contar con los elementos suficientes para conocer con precisión sin interpretaciones y sin estridencias cómo se gestionan los recursos del 2021 y cuáles son las necesidades reales para el 2022”, recalcó.

La representante popular de la Alcaldía Álvaro Obregón preguntó si la cifra de la proyección presupuestal de 5 mil 754 milllones 715 mil pesos, es correcta, ya que se encuentra de toda desproporción constitucional a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública.

Asimismo, reprochó la actitud clasista y discriminatoria de la Alcaldesa Lía Limón, quien aseguró que a los ciudadanos que pagan más impuestos se les deben de dar las mejores condiciones de vida que va en contra de lo dispuesto en las constituciones tanto federal como local de la Ciudad de México con relación a los principios de distribución equitativa de la riqueza, incluso en contra del principio de la Hacienda unitaria.

“Me preocupa muchísimo porque Álvaro Obregón tiene 257 colonias, incluidos los pueblos y barrios y si usted está pensando trata que la ciudadanía desde la perspectiva del peso que tiene el pago de impuesto predial pues, entonces estamos perdidos, porque de estas colonias, barrios y pueblos, prácticamente menos del 15% paga más del 60% del impuesto predial en Álvaro Obregón”, informó.

Nos preocupa mucho que el trato sea discriminatorio de acuerdo a la posibilidad de pago de impuestos, Álvaro Obregón se merece un trato equitativo y se merece atender prioritariamente a las zonas más abandonadas históricamente, no hace 3 años históricamente.

Por último, en la la segunda ronda de preguntas, cuestionó sobre la designación al Capítulo 7 000 de las Inversiones Financieras y Otras Derogaciones, por un monto mayor a 160 millones de pesos, cuando la Subsecretaría de Egresos no tiene registro de alguna y se aseguró que existe posibilidad de un litigio que lleve a comprometer 11 millones de pesos, cifra que no tiene relación con la proyección de 60 millones de pesos de adefas.