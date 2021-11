Stallone estuvo al borde de la muerte en la grabación de Rocky IV

Sylvester Stallone le debe mucho a su interpretación en Rocky, pero también estuvo a punto de costarle la vida. A sus 75 años cuenta una anécdota más que secreta pero a este edad ha decidido revelar.

El actor se ha sincerado. Vivió una noche compleja tras uno de los rodaje en Rocky. Aquella escena de la pelea entre Ivan Drago y Rocky Balboa. Stallone se asustó y de paso a los médicos que lo atendían. Un golpe estuvo a punto de ser letal y de milagro no acabó en el ‘otro plano’.

«En la primera ronda, cuando golpeé la lona, todo fue cierto. Lundgren me aplastó de un puñetazo, pero en ese momento no me di cuenta. Más tarde esa noche, el corazón comenzó a hincharse, el pericardio se dañó, exactamente como sucede en un accidente automovilístico cuando golpea el volante con el pecho. En ese momento mi presión arterial se había disparado a 260 y los médicos estaban convencidos de que iba a hablar con los ángeles», señaló el actor en Youtube en ‘The Making of Rocky vs. Dragón’.

Todo esto viene a colación de que a partir de este 12 de noviembre está disponible en Youtube el documental sobre el montaje del director de Rocky IV, la famosa película de 1985. El propio Sylvester Stallone se encargó de la restauración y edición. Y ha aprovechado para rememorar tiempos del pasado y contar esa experiencia amarga que vivió en un momento muy puntual.

Con información de Marca

Por: Reporte Confidencial