Stephen Curry revela los “trucos” de Warriors

El jugador estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry revela los “trucos” de su equipo actualmente en la NBA.

El dominio de los Golden State Warriors a principios de temporada continuó el martes. Derrotaron a Kevin Durant y los Brooklyn Nets en una impresionante victoria por 117-99. Stephen Curry lideró a todos los anotadores con 37 puntos, pero un esfuerzo grupal logró esta satisfactoria victoria. 13 jugadores jugaron y nadie jugó durante más de 30 minutos. Eso fue posible debido a la profundidad y la valiosa producción que están recibiendo de los jugadores de rol.

Las cosas van bien y los Dubs siguen sin dos jugadores clave en la alineación. Pero eso podría ser un problema para el equipo candente.

“Tienes a Klay Thompson y James Wiseman de vuelta en casa jugando 5 contra 5 preparándose. Así que es un gran problema “, dijo Curry a ClutchPoints.

La mayoría de los equipos luchan por encontrar los jugadores adecuados para jugar porque no tienen suficiente talento en la lista para tener éxito. Los Dubs se encuentran en una situación en la que Steve Kerr se siente cómodo jugando con todos en el equipo, pero no es necesariamente así como se ganan los partidos.

