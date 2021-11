Wilmer Flores no descarta jugar con los Bravos

El grande liga de los Gigantes de San Francisco Wilmer Flores declaró que no descarta jugar con los Bravos en ésta campaña de la LVBP.

De acuerdo a la página web de la LVBP, Flores le dio unas declaraciones al departamento de prensa de los Bravos en una visita que hizo el bigleaguer al estadio José Bernardo Pérez en la ciudad de Valencia el día sábado en el encuentro entre los insulares y bucaneros, donde expresó las siguientes palabras sobre su año con los Gigantes:

““Fue una temporada de ensueño para nosotros. No logramos lo que queríamos, pero se alcanzaron cosas bastante buenas. La afición ya espera bastante de nosotros. Ahora no nos ven como un equipo que va en calidad de relleno, sino como un club que va a luchar por ganar su división. Pusimos una barra alta y tenemos que mantener el ritmo que marcamos este año. Lamentablemente, en lo personal, creo que pudo ser un poco mejor. Un par de lesiones me bajaron las revoluciones. Pero si vemos las cosas en perspectiva, fue una actuación satisfactoria”,

La temporda de Flores con los Gigantes fue realmente buena, bateando para promedio de 262, con 18 jonrones, 57 anotadas y 53 impulsadas en 139 juegos.

Los 18 jonrones representaron una marca personal para el toletero derecho.

El desempeño del criollo fue recompensado al ejercer los Gigantes la opción de 3,5 millones de dólares del contrato de Flores para 2022, así que el venezolano permanecerá con los Gigantes por tercera zafra consecutiva.

Sobre si juagará o no con los Bravos en ésta temporada, Flores dijo lo siguiente:

“Siempre me animo. Todos los años me animo a jugar, pero surgen cosas que no controlo. Depende de cómo mi cuerpo se sienta. Ahora mismo trabajo en el físico, pero nunca descarto la idea de jugar”.

Autor: Carlos Quijada

Twitter e Instagram: @abogado_quijada