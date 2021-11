Yo no voy a votar

Durante 29 años, Argenis Giménez mejor conocido como “El loco de la pancarta”, ha recorrido cada una de las calles de Barquisimeto caminado, como una forma de protesta. Días previos a las elecciones del 21 de noviembre, Argenis pasea por la ciudad con el mensaje “Vayan todos a votar. Yo no.”

Con 61 años de edad, este hombre transita por la capital larense con una pancarta que sirve como objeto de denuncia que incita a moverse por alguna causa. Bajo el movimiento que el mismo definió como vanguardia psiquiátrica de liberación, este señor busca crear sensibilidad en la sociedad y poner temas en el debate público para que «los locos dejen de ser mártires anónimos».

De cara a los comicios electorales que se celebrarán en el país, Giménez expresó en su pancarta que no ejercerá el derecho al voto, por lo que explicó a Todos Ahora que, en varios procesos electorales ha intentado plantear los problemas que viven los pacientes psiquiátricos a los políticos, pero no recibe algún pronunciamiento al respecto.

“Muchos años he opinado lo mismo. Si crean políticas que beneficien a los pacientes psiquiátricos les doy mi voto y hasta mi pancarta”, precisó el señor, quien aseguró que ellos no son tomados en cuenta y por eso no votan.

Estamos condenados a ser locos y pobres

El mismo sostuvo que, las personas con trastornos mentales en este tipo de sociedad, viven un ciclo interminable en el que pueden terminar muertos y abandonados en un psiquiátrico o muertos y abandonados en las calles.

“Sé lo que piensan las personas de nosotros, por eso camino sin horario y sin plan. Desde lo más rudimentario por una causa”, dijo Giménez, quien considera necesario mostrar cuáles son sus necesidades para encontrar una solución, ya que, destacó que en este país hacen simulacros de que los quieren ayudar, pero finalmente están condenados a ser locos y pobres.