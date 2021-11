▷ Un tercio de los estadounidenses planea vacunar a sus hijos #15Nov

Durante esta semana más de 1 millón de niños entre 5 y 11 años de edad han recibido la vacuna, según datos oficiales en Estados Unidos. Así lo explicó La Casa Blanca, resaltando que tiene 28 millones de vacunas para cumplir con el esquema de inmunización.

Pero, a pesar de los avances de la vacunación en niños, muchos inmunizantes se quedarán sin usar. Las últimas encuestas muestran una preocupante tendencia en Estados Unidos donde se especifica que hay más escepticismo entre los padres sobre la vacunación de sus hijos que para vacunarse ellos mismos.

Trevor, un padre de dos niños que está vacunado afirma que aguardará un tiempo a ver cómo evolucionan los sueros infantiles por tratarse de una “nueva tecnología”.

De acuerdo con información del consorcio de salud Kaiser, solo un tercio (27%) de los padres con hijos en esas edades tiene previsto solicitar la inmunización, mientras que un tercio (31%) más indica que prefiere esperar a ver cómo evoluciona y el otro tercio (30%) restante asegura que definitivamente no vacunará a sus hijos.

Actualmente, 70% de la población adulta de EE UU está inmunizada con la pauta completa.

En una conferencia organizada por The New York Times esta semana, el conocido actor señaló que no piensa vacunar ahora mismo a sus hijos. Agregó que prefiere esperar a que haya más información al respecto, lo que ha generado un importante revuelo mediático.