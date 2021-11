Ajuste que debe hacer Wilfredo Romero en pitcheo Magallanes

A continuación dejamos el ajuste que considero debe hacer el manager Wilfredo Romero en el pitcheo del Magallanes en la temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Gabriel García al bullpen

El lanzador zurdo ha sido bateado en especial con jonrones como abridor y regresando al bullpen rol que tuvo al principio de su carrera con el Magallanes en la LVBP puede rendir mejor para los turcos.

Opciones para la rotación por Gabriel García

Yohander Méndez

Si bien el siniestro ha sido utilizado por Wilfredo Romero como relevista y no ha estado del todo bien, ha sido abridor durante casi que toda su carrera siendo hasta hace no mucho prospecto de los Rangers de Texas, si bien no parece el mismo novato de la temporada 2015-2016 con Magallanes y que estuvo en las Grandes Ligas con los Vigilantes, aun es joven y Willie lo podría probar en su rotación por Gabriel García.

Robert Zárate

El también zurdo ha sido empleado desde el bullpen por Wilfredo Romero y ha respondido, tampoco desconoce el rol de abridor.

Entrevista a José Villa coach de bullpen del Magallanes

Participa aquí con solo tres pasos.