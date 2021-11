Asesinaron a tiros en Memphis al rapero estadounidense Young Dolph

El rapero estadounidense Young Dolph fue asesinado a tiros la tarde de este miércoles en una panadería de la ciudad de Memphis (Tennessee, EE.UU.), confirmaron fuentes policiales a la cadena Fox.

Según detalló Maurice Hill, propietario del negocio en donde ocurrió el tiroteo, el artista habría entrado al establecimiento para comprar galletas, cuando un sujeto se le acercó y le disparó.

Young Dolph, cuyo nombre real es Adolph Robert Thornton, era reconocido y apreciado por la comunidad de Memphis, su ciudad natal, por apoyar y participar en una serie de actividades en favor de la población menos favorecida.

Tras darse a conocer la noticia de su asesinato, varias personalidades del mundo del rap lamentaron lo ocurrido a través de sus redes sociales; y enviaron sus condolencias a los familiares de la víctima.

El periódico Daily Memphian informó que el primo de Young Dolph, Mareno Myers, dijo que el rapero había estado en la ciudad desde el lunes visitando a una tía que tiene cáncer y que también estaba repartiendo pavos de Acción de Gracias. “Estaba dentro Makeda’s Cookie’s, y alguien se le acercó y le quitó la vida”, dijo Myers.

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C

— Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021