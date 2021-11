Bernal dice que contrabando por trochas evita que la gente se «muera de hambre»

El diputado de la Asamblea Nacional del chavismo, Freddy Bernal, expresó que era necesario permitir el contrabando de mercancías por las trochas entre el estado Táchira y Colombia porque de lo contrario la población se iba a «morir de hambre».

En entrevista con la Prensa de Táchira Bernal manifestó que cuando llegó al estado Táchira, «para conseguir un kilo de harina precocida había que hacer tres horas de cola, yo le hablé al presidente y le dije no puede ser que estemos bloqueados y nos vamos a bloquear por la frontera. ¿Qué quería la oposición, que nos muriéramos de hambre en Táchira? ¿Qué quería la oposición, que se acabara la producción agrícola por falta de insumos?, pues no, yo no iba a permitir eso y por eso, por esa larga frontera todos los días entran alimentos, entran artículos de higiene personal y entran insumos agrícolas, y hemos podido estabilizar Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas».

Respecto a los señalamientos que lo podrían relacionar con el exgobernador José Gregorio Vielma Mora y su manejo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Bernal aseguró que «jamás» a ha «administrado medio, yo siempre he tenido son responsabilidades de carácter político, nunca he comprado una bolsa del CLAP y nunca he vendido una bolsa de CLAP ni de ningún alimento».

Sigue leyendo en La Prensa de Táchira.

Por: Reporte Confidencial