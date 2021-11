CNP-Miranda da visibilidad a la divulgación científica

La Secretaría del Colegio Nacional de Periodistas de la Región Mirandina, fomenta la formación y actualización de sus colegiados, a través de las herramientas disponibles en el entorno digital.

La pandemia por Covid-19 impulsó el desarrollo de espacios de discusión, debate y transferencia de conocimiento, por parte de docentes e investigadores que pertenecen al gremio de la prensa.

Mirian Pacheco Carreño, encargada de la planificación de estas actividades, ha reunido a más de un centenar de participantes, entre los que destacan periodistas e investigadores que se encuentran fuera del país. Tal es el caso, de Bárbara Castillo-Abdul quién, desde 2020 ha impartido dos sesiones, haciendo uso de la modalidad de foro chat, en la que se combinan audios, vídeos, imágenes y texto, para presentar sus ponencias.

Castillo-Abdul en agosto de 2020 participó, a través de la plataforma Telegram, con una ponencia titulada “Cómo mejorar tu reputación, rendimiento y visibilidad en el entorno social media”. Recientemente, el pasado 10 de noviembre, compartió los resultados de sus investigaciones, en el marco de su labor en el grupo de investigación, Ágora de la Universidad de Huelva, la Red Euroamericana de Investigadores, el Proyecto I+D “Youtubers e instagrammers: La competencia mediática en los prosumidores emergentes” y el Programa Estatal de I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad, a través de WhatsApp.

El tema abordado en esta oportunidad fue “Branded content: Estrategias comunicacionales en la difusión de contenidos online”, ampliando y actualizando, en función de los avances de sus estudios y publicaciones, las técnicas y acciones que están empleando las organizaciones y marcas en general para conectar con sus públicos, a través de las redes sociales.

Extracto de las imágenes compartidas por Bárbara Castillo-Abdul en la sesión de foro chat el 10 de noviembre 2021

Yasmín Devesa, fue la encargada de presentar por segunda ocasión a Bárbara, quien con 36 años está por doctorarse en dos programas, el Interuniversitario por las Universidades de Huelva, Málaga, Sevilla y Cádiz y el Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos.

La periodista venezolana, egresada de la Universidad Santa María de Venezuela cuenta con una amplia trayectoria como profesional de la Comunicación Corporativa, la docencia e investigación en países como Ecuador, España, México y Perú.

Bárbara, durante su última intervención, compartió algunas de sus investigaciones más recientes: «Social media fostering happiness management: three luxury brands case study on Instagram», un artículo publicado en la revista científica Corporate Governance, un estudio que aborda el cómo las marcas, a través de las redes sociales pueden incidir en los grados de satisfacción y felicidad de sus públicos. De igual forma, «Hola Followers! Content Analysis of YouTube Channels of Female Fashion Influencers in Spain and Ecuador» un estudio que reflexiona sobre las prácticas, recursos visuales y discursivos empleados por las youtubers más reconocidas en España y Ecuador como estrategias de acercamiento y posicionamiento con los usuarios.

Castillo-Abdul, hizo destacó cómo los medios sociales se han convertido en una parte indispensable de la vida cotidiana de la sociedad. Al respecto, indicó la necesidades de comprender las posibilidades que pueden ofrecer estos espacios de interacción y cómo ha cambiado el comportamiento del consumidor y los distintos públicos frente a éstas.

Asimismo, preció la relevancia de alfabetizar a los prosumidores de contenidos en redes sociales, es decir quienes crean y consumen contenido en simultáneo, para acceder a información, productos y servicios de forma responsable y segura. A su vez, resaltó la necesidad de formar a los profesionales de la comunicación y especialmente a los responsables en la creación y diseño de estrategias de divulgación, de manera tal, que puedan sacar el mayor provecho posible de todos los estudios que se hacen en la materia y permiten mejorar la imagen, reputación y el engagement con los usuarios.

Indiscutiblemente, estas iniciativas del CNP-Miranda son una punta de lanza en la innovación y formación de los profesionales de la comunicación.

Publicaciones sugeridas:

Castillo-Abdul, B., Pérez-Escoda, A. and Civila, S. (2021), «Social media fostering happiness management: three luxury brands case study on Instagram», Corporate Governance, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/CG-05-2021-0201

Castillo-Abdul, B., Romero-Rodríguez, L. M., & Balseca, J. (2021). Hola Followers! Content Analysis of YouTube Channels of Female Fashion Influencers in Spain and Ecuador. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/21582440211056609

Castillo-Abdul, B., Romero-Rodríguez, L. M., & Gonzalez-Carrion, E. L. (2020). Comportamiento del mercado digital respecto a la moda sostenible: Estudio de caso de influencers españolas. Revista Venezolana de Gerencia, 92, 1559-1582. https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/34281

Castillo-Abdul, B., del-Río-Bonilla, M., & Núñez-Barriopedro, E. (2021). nfluence and Relationship between Branded Content and the Social Media Consumer Interactions of the Luxury Fashion Brand Manolo Blahnik. Publications, 9(10), s/p. https://doi.org/10.3390/publications9010010