Cómo limpiar zapatos de ante de distintos colores

Lo primero que debes saber es que los zapatos de ante no debes usarlos cuando llueve. El agua deja unas manchas oscuras en este material, así que no es recomendable que haya agua cerca de los zapatos. Tampoco es bueno que reciban demasiada luz, pues el sol puede decolorar esta tela con facilidad, haciendo que pierda su color y textura original.

Para que tus zapatos de ante luzcan como nuevos, debes mantenerlos lo más impecables posible, tal y como estaban cuando los compraste. Para ello, presta atención a los siguientes remedios caseros para limpiar zapatos de ante.

Cómo limpiar zapatos de ante negro

Quizás pienses que los zapatos de ante de color negro no son tan delicados por su tono oscuro, pero no es así. Al igual que ocurre con cualquier otro color, estos pueden sufrir importantes modificaciones en su tonalidad, perdiendo así elegancia.

Por ejemplo, si el zapato está mojado procura no acercarle ninguna fuente de calor, ni lo dejes secar al sol porque se endurecerán y podrían llegar a agrietarse y a perder su color. Por lo tanto, lo correcto sería pasar una gamuza un poco húmeda con suavidad para que las gotas de agua desaparezcan. También puedes hacerlo con un cepillo viejo.

Si se mojaron también por dentro, debes tratar los zapatos de inmediato para que no se estropeen. Lo ideal es introducir unos papeles de periódico hasta que absorban todo el exceso de agua, además evitaremos que se deformen mientras están mojados.

Cómo limpiar zapatos de ante beige

Es cierto que el ante de color beige es más delicado que el de color negro, pues su tono claro hace que sean más visibles los desperfectos. Sobre todo, cuando rayas o rozas accidentalmente los zapatos de ante por los lados o por la parte delantera.

Lo que debes hacer si esto ocurre, es tener a mano una goma de borrar y utilizarla justo donde se ha producido el roce y pasar después un cepillo viejo con suavidad. Otra opción es emplear una lija muy fina para lijar los roces y cepillar a continuación.

Si no obtienes buenos resultados con estos métodos, puedes limpiar tus zapatos de ante con lavavajillas y una esponja que no raye. Espera a que se sequen con el viento donde no reciban la luz del sol y cepilla con delicadeza.

Cómo limpiar zapatos de ante de distintos colores deportivos

También encontrarán en el mercado zapatos de ante deportivos, pero debes tener mucho cuidado porque suelen mancharse con frecuencia. En caso de que la mancha sea de barro, lo que debes hacer es, en primer lugar, dejar que seque por completo antes de cepillar en círculos la zona para eliminar los restos.

Si la mancha es de grasa será más difícil de solventar, pero tampoco es imposible. Para ello, debes limpiar zapatos de ante de distintos colores con sal muy fina o polvos de talco. Ambos absorberán la mancha durante minutos y después solo tienes que frotar con un cepillo viejo realizando círculos de forma enérgica. Lo ideal es actuar de inmediato mientras la mancha esté húmeda.

¿Y si la suciedad y las manchas persisten en los zapatos de ante?

Si ya has probado estos consejos para que tus zapatos de ante vuelvan a estar como el primer día pero persisten algunas manchas, a continuación te ofrecemos unos remedios caseros para limpiar zapatos de ante infalibles. ¡No te lo pierdas!

Puedes eliminar las manchas en tus zapatos de ante con una esponja humedecida en agua y un poco de jabón neutro. Frota toda la superficie del zapato para obtener un acabado uniforme y deja que se sequen a temperatura ambiente, pero recuerda, nunca al sol ni cerca de un foco de calor directo. Una vez secos, cepíllalos con un cepillo de cerdas suaves para un resultado como de piel de melocotón.

En caso de que sean manchas enquistadas, como chicle, pegamento o caramelo, puedes intentar eliminarlas con una lima de uñas. Debes hacerlo con mucho cuidado para evitar estropear la piel, pues el ante es muy delicado. Pasa la lima por la mancha realizando círculos muy pequeños y revisa a menudo si es efectivo. Retira también los restos de suciedad para evitar que vuelvan a quedar incrustados.

Si ninguno de estos remedios caseros para limpiar zapatos de ante funciona, puedes recurrir a productos especiales para la limpieza de este material. Pero has de saber que, al tratarse de productos químicos, irán haciendo mella poco a poco en el color y la textura original de tus zapatos de ante, así que utilízalos únicamente en casos extremos y sigue al pie de la letra las indicaciones del fabricante.

Como has podido comprobar, limpiar zapatos de ante de distintos colores puede ser una tarea bastante sencilla si te anticipas a las manchas y ofreces a tus zapatos un cuidado y un mantenimiento impecables.

Por último, es fundamental que tengas muy en cuenta todos estos consejos en cuanto a limpieza y mantenimiento. De este modo, tus zapatos de ante te acompañarán durante mucho tiempo y seguirán luciendo como el primer día.

El Español

Por: Reporte Confidencial