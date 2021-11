Denuncian que el Hospital Central de Maturín está colapsado de basura

Los pacientes, familiares y trabajadores de la salud denunciaron que el Hospital Universitario «Dr. Manuel Núñez Tovar» de Maturín se encuentra colapsado por los desechos sólidos que no son recogidos desde hace algunos meses por las autoridades sanitarias ni gubernamentales.

Los denunciantes aseguraron que estos materiales médicos, de comida y otro tipo de basura tienen semanas allí tirados y ante la vista de las autoridades, y no han hecho nada para que solventar la situación.

Nereida Rodríguez familiar de un paciente recluido en las instalaciones hospitalarias detalló que «el mal olor, los roedores los vemos por todas la áreas del hospital, por la alta contaminación que hay porque no han recogido la basura desde hace algunas semanas, entonces que van a esperar que haya una contaminación más grande, las autoridades deben solucionar esta grave crisis que hay en la institución».

Estas personas también indicaron que se han quejado con en la dirección del nosocomio central, pero no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades, además de manifestar que antes venían cada 8 días a recoger los desperdicios.

«Tiene que saber que esos materiales deben ser botados a la brevedad posible, no es justo que aparte que nunca hay medicinas ni material médico, uno tenga que venir a calarse esos malos olores que salen de ahí de ese basurero improvisado, antes lo recogían no sé qué es lo que está pasando, ni porque no lo han hecho», dijo un trabajador del hospital, quien prefirió reservar su nombre por miedo a retaliaciones.

Los trabajadores de la salud destacaron «es muy delicado que no se ha recogido la basura en las instalaciones del hospital central, las autoridades deben actuar rápido, porque cada día la situación se pode peor, ante los ojos de muchos que viene al sanatorio a buscar mejoría».

Las familias de los pacientes, claman a las autoridades médicas y gubernamentales del estado Monagas, para que puedan solventar esta problemática sobre la recolección de la basura en el Hospital de Maturín.

Con información de El Periódico de Monagas

Por: Reporte Confidencial