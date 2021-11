en Venezuela hay seis veces más dólares que bolívares en efectivo

1311352

Caracas.- Como consecuencia de la devaluación constante del bolívar, los venezolanos han recurrido a realizar sus transacciones en moneda extrajera, mayormente en dólares, desde al menos 2018. Según la Sudeban, más de la mitad de los depósitos de la banca están en divisas (dólares y euros). Actualmente más de 60% de los pagos en el país se realizan con divisas, según un estudio realizado por la empresa Ecoanalítica.

«El dólar es la moneda más usada como medio de pago en Venezuela. Más de 60% de los pagos (promedio) en el último eslabón comercial en las 10 principales ciudades del país se hacen en divisas, principalmente dólares. La liquidez en dólares (efectivo) es 6 veces más grande que toda la liquidez en bolívares», explicó Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalitica, en una publicación de su cuenta en Instagram.

De acuerdo a la encuesta realizada por la mencionada empresa, la cantidad de moneda americana que actualmente circulan en el país es de 2.600 millones de dólares. Y esta cifra no incluye las transacciones a través transferencias, cuentas o tarjetas internacionales.

Un poco más de 50% de las transacciones que se hacen en los comercios del país se hacen en divisas en efectivo. Con un 30%, Zelle también predomina como uno de los métodos de pago en divisas más empleados en el país. Entre las ciudades en las que más se hacen transacciones en moneda extranjera están San Cristobal (más de 90%), Maracaibo (un poco más de 80%), Lecherías (80%), Nueva Esparta (79%) y Caracas (60%). Esto según el estudio que hizo Ecoanalítica en el mes de octubre.

Pese a que incluso desde 2019 el gobierno vende euros en efectivo, esta moneda no es un medio de pago relevante en el país, incluso el peso predomina más. «Probablemente es porque el euro no es tan fácil de mover. En muchos comercios el euro se está pagando uno a uno y las personas que tienen euros sienten que tienen un perdida de valor porque no les está favoreciendo la tasa de cambio», agregó Oliveros durante una entrevista con Román Lozinski en su programa transmitido por el Circuito Éxitos 99.9 FM.

A juicio de Oliveros, es probable que a principios de 2022 Venezuela abandone la hiperinflación. «Hay muchas personas que temen que el gobierno eche para atrás el proceso (dolarización). No digo que sea imposible, pero si poco probable, porque el proceso ha avanzado bastante y no veo a la gente renunciando a usar sus dólares para volver a usar bolívares. La dolarización llegó para quedarse y los negocios tienen que adaptarse y seguir profundizando la estrategia financiera en un entorno bimonetario o multimoneda», enfatizó.

Alondra CubillánEconomía