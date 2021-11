Libro: UN REFLEJO VELADO EN EL CRISTAL

De un día para otro y bajo el pretexto de «no acabar de encajar con el espíritu de la escuela», la joven profesora de arte Faustina Crayle es despedida a mitad de curso del idílico internado de Brereton, en plena campiña neoyorquina. La única dispuesta a apoyarla es su colega Gisela von Hohenems, quien va dándose cuenta de la profunda aprensión que su amiga causa en las demás profesoras, alumnas y resto del personal del centro. Parece ser que Faustina es capaz de desdoblar su persona y aparecer al mismo tiempo en dos sitios distintos del colegio, cosa que hace muy a menudo, aterrorizando a todo el mundo. Preocupada y con voluntad de ayudar, Gisela no duda en contarle el extrañísimo fenómeno a su prometido, el doctor Basil Willing, asesor médico de la Fiscalía de Distrito de Nueva York y detective aficionado. Y este, movido por una profunda curiosidad, no tarda en presentarse en Brereton, dispuesto a meter la nariz en este estrambótico puzle fuera de toda razón.

Inédita hasta ahora en España, Un reflejo velado en el cristal es la octava novela del detective Basil Willing y la gran obra de Helen McCloy. Un clásico del misterio sobrenatural norteamericano que aborda con maestría el tema del doppelgänger o doble fantasmal de una persona.

Autor: MCCLOY, HELEN

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 240

