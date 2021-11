Libro:TRES MUJERES

¿Hasta dónde llegarías para descubrir lo que oculta tu marido? Imagina que tu marido tiene otras dos mujeres. Nunca te vas a encontrar con las otras esposas. Ninguna conoce a la otra y a causa de este acuerdo tan poco convencional solo puedes ver a tu marido una vez por semana. Pero le quieres tanto que no te importa. O al menos es lo que te dices a ti misma. Un día, haciendo la colada, encuentras un trozo de papel en su bolsillo, en él una cita con una mujer llamada Hannah, y sabes que es otra de las esposas. Pensabas que estabas bien con el acuerdo, pero no lo puedes evitar, la buscas, la encuentras? y bajo falsedades te conviertes en su amiga. Hannah no sabe quién eres de verdad. Entonces empieza a aparecer en vuestros encuentros con moratones y te das cuenta de que su marido la está maltratando. Que por supuesto también es TU marido. Pero no sabías que era violento, nunca lo ha sido. ¿Quién es exactamente tu marido y hasta dónde quieres llegar para saberlo?¿Y quién es la misteriosa tercera esposa?

Autor: FISHER TARRYN

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 304

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial