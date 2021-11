Perú | Presidenta de Asociación de Gamarra invoca al Minsa a reflexión

Saldaña se mostró en contra de que privados exijan a personas carné de vacunación cuando no cuentan con un sistema adecuado

La presidenta de la Asociación de Gamarra del Perú, Susana Saldaña, mostró su posición en contra de que las empresas o conjuntos privados se encarguen de controlar el acceso de las personas con carné de vacunación a sitios cerrados.

«Al Ministerio de Salud, aprovechamos este espacio para invocarlos a la reflexión de que somos los privados los que tenemos que controlar que las personas ahora entren con carné de vacunación a los espacios (cerrados)», expresó preocupada Saldaña.

Según la presidenta de Gamarra, no se cuenta con un sistema preparado o un anticipo para idear un protocolo. Además, argumentó que la página web del Minsa no ayuda mucho puesto que la plataforma se cuelga y colapsa.

«¿Me pueden decir cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde, con qué sistema? ¿Solo con la página del Minsa? Esa página que se está colgando, que ya está colapsada, que no está actualizada y tiene miles de denuncias de personas que dicen que sus carnés de vacunación no están actualizados?», añadió.

La presidenta de Gamarra sobre la informalidad

Por otra parte, Saldaña se refirió a la situación de informalidad que aqueja al país, instó a que no se combata, sino que se formalice. Todo lo contrario, brindarle o facilitarle herramientas para que este pueda formalizarse.

«Al informal no se le ‘da permiso’, eso es legalizarlo, eso es taparlo, sino se debe formalizar de verdad. No combatirlo, porque no se agarra con un palo a la gente que tiene necesidad, sino darle herramientas para su propia formalidad», finalizó la presidenta de la Asociación de Gamarra.