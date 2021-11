Segunda lección de vida: «Velocidad sin técnica o apuro en retroceso»

Inteligencia para el éxito (Segunda lección de vida)

Notas tomadas por Ángela Salazar

El día lunes 01 de Noviembre profesor Braulio Jatar realizó la segunda clase de la cátedra de “inteligencias para el éxito” a los estudiantes de 4to y 5to año del colegio Pablo Romero Millán.

Se inicia la clase dando un pequeño resumen de lo anteriormente explicado recordando la primera lección de vida como es: “Concéntrate en las soluciones y no en los problemas”. Se leyó una pequeña parte del primer capítulo de su libro titulado: “El secreto de los Dioses del cielo” en el cual se narra el accidente aéreo ocurrido el 24 de Junio de 1982 donde los pasajeros de un Boeing 747 se percataron, viendo por las ventanillas del avión, del golpeteo de tizones rojo contra los motores, seguidamente un olor a humo penetró el ambiente y los pasajeros comenzaron a alterarse y la azafata corre a la cabina de mando a advertir que los pasajeros están ansiosos con los motores alumbradnos, pero cuando el capitán y el copiloto revisan instrumentos estos no muestran alteraciones pero, poco después, uno por uno se apagan los motores del 747 mientras sobrevolaba el océano Índico.

El capitán, el copiloto y el ingeniero de vuelo con la aeronave cayendo lentamente, se focalizan en los cálculo para llegar el aeropuerto más cercano, y se dan cuenta que las pistas están rodeadas de montañas por lo que no pudiendo mantener altitud, tienen que descartar la posibilidad de aterrizar y deciden prepararse para amerizar.

Cabe destacar que antes de todo lo sucedido el capitán, con toda calma, tomó el micrófono y advirtió a los pasajeros que los cuatro motores habían dejado de funcionar y que esperaba que “eso no los asustara mucho” mientras estaban haciendo lo posible para terminar con todos sanos y salvo. Durante la emergencia en la cabina de mando continuaban concentrados en reiniciar los motores (concentrados en la soluciones) hasta que finalmente arrancan tres de los cuatros y aterrizan sin perdidas de vida.

Se leyó un segmento del libro: «Cuando estamos a diez mil metros de altura y enterrado entre nubes, parece que no avanzamos. Los que van abajo, aun lo más rápidos, no son más que caracoles de jardín. Creen que andan a prisa pero lo cierto es que,solo van apurando sus errores. ¡Velocidad sin técnica! Cada vez se hace más evidente que el apurar el tiempo, es lo más parecido a una ilusión de modernidad. El microondas, la comida rápida,Tik Tok; Snapchat, Twitter, el apuro muchas veces es una forma rápida de llegar al destino equivocado. Miles de veces tipeamos a toda velocidad, para volver una y otra vez a reparar en una infinidad de errores. Si cronometráramos un párrafo tecleado de forma pausada, contra el escrito de forma rápida para luego volver a atrás, el primer ensayo resultaría vencedor. Nuevamente en presencia de un “apuro en retroceso”. «

En El Olimpo había reglas, en nuestro “monte luminoso” una de las más repetidas es que precipitarse o la presión de tiempo, aumentan las probabilidades de errores hasta once veces El secreto de los dioses del cielo Por Braulio Jatar Alonso

Con el resumen dado se recordó la primera lección “Concéntrate en las soluciones y no en los problemas”. Dicho todo esto el Dr Jatar prosiguió a preguntarle a los alumnos ¿Cómo habrían reaccionado ante esa situación? A lo que como era de esperarse, la gran mayoría respondió que se hubieran paralizado, el tutor dijo “es la respuesta lógica” y explicó que a los encargados del avión no le sucedió lo “lógico”, porque ellos han acostumbrando (educado) su cerebro a tener una respuesta controlada ante la emergencia, estando calmados y concentrados en los remedios en lugar de los padecimientos.

Luego de dar varios ejemplos y explicaciones del porqué se debe concentrar en las soluciones y no en los problemas el profesor pasó a dar la segunda lección de vida : “Evitar la velocidad sin técnica”. En tal sentido afirmó: “Todos asociamos que la velocidad con modernidad y no es así, el expositor continua, “la velocidad sin técnica a veces puede ocasionar desastre”. Luego dijo: “No todo lo rápido es moderno ni mejor, no todo lo que se hace rápido es mejor y puso como ejemplo el hacer una torta. “Se puede hacer un pastel rápidamente; pero sin el tiempo necesario en hormo y la técnica adecuada nadie lo va a querer comer.

“La velocidad no significa siempre éxito, hay que tomarse su tiempo para hacer las cosas de lo contrario será velocidad al fracaso”. Para hablar un poco mas de ese tema preguntó a los alumnos que es para ellos la palabra “técnica” uno de los estudiantes respondió que era hacer algo con control y dominio, otro dijo que es saber hacer algo, seguidamente otra estudiante respondió que era hacer algo de manera organizada, luego una estudiante respondió que en el baile la técnica es tener dominio de los movimientos que se realizan, todas esas fueron respuestas correctas.

El expositor explicó que la técnica se desarrolla con la práctica, cuando se hace un movimiento esté queda guardado en el cerebro, cuando se realiza nuevamente ese también queda registrado en el cerebro, eso pasa con el siguiente y todas las veces que se repitan de tal manera que hay un momento en el que el cerebro dicta los movimientos correctos, por eso si el único movimiento que tienes registrado en el cerebro es deficiente siempre se realizaran así, ya que con la práctica es que se perfecciona la técnica que se necesita para éxito.

Luego de esa explicación se continúo dando la definición de técnica: “Es el conjunto de procedimientos, recursos, destrezas o habilidades que se usan en un arte, en una ciencia o una actividad determinada. En especial cuando se adquiere por medio de la practica y se desarrollan por el aprendizaje y la experiencia”.

Posteriormente se dio el ejemplo de los competidores, ya sea de fútbol, tenis, beisbol, voleibol o cualquier otro deporte, ellos todo el tiempo tienen que practicar aunque ya sean expertos, porque el éxito se logra con la técnica y la práctica, con ese ejemplo y esa segunda importante lección de vida culmino la clase de inteligencia para el éxito.

Apóyanos Compartiendo :