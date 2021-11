Un hombre consiguió empleo en la NASA por accidente

No todos los días un sujeto consigue un empleo “por accidente” en la NASA y, por lo mismo, esta historia se ha hecho viral en redes como TikTok.

El protagonista es David Miller, quien, tras buscar un empleo en aeronáutica, terminó trabajando por 8 meses en la NASA, obteniendo la labor sin darse cuenta.

¿Cómo lo obtuvo?

«Conseguí una entrevista para un trabajo en aviones. Luego me llamaron diciendo: ‘Oye, hay un trabajo diferente que creemos que te puede gustar y es para el equipo de manipuladores, gráficos de análisis y cinemática interactiva (MAGIK)». recordó en el video de TikTok, que ha sido visto más de nueve millones de veces.

El equipo de MAGIK es responsable de sentar las bases e investigar la viabilidad de las operaciones robóticas planificadas a bordo de las estaciones espaciales, pero la mayor parte en lo que trabajó Miller se refería específicamente a la Estación Espacial Internacional.

“Yo estaba como, ‘No sé qué es eso’, pero dije, ‘Suena interesante’”, dijo Miller.

Unas semanas más tarde, David recibió una llamada para informarle que le ofrecían el trabajo. «Asumí que me contrataron para el primer trabajo, pero en realidad fue el segundo, uno para el que nunca tuve una entrevista. Y fue por algo que no entendía por completo. Así que me mudé a Texas y comencé a hacer ese trabajo», explicó en TikTok.

Y no fue hasta su primer día de trabajo cuando estaba completando el papeleo de orientación que David se dio cuenta de que estaba haciendo un trabajo completamente diferente al que pensó que se había mudado: trabajaba para la NASA.

¿Y cuál fue su labor?

«Trabajé en un montón de cosas que subieron a la estación», recordó Miller en un nuevo video, incluido «hardware de caminata espacial y sistemas de acoplamiento».

La NASA estaba desesperada por completar su equipo MAGIK, por lo que pidió ayuda a Boeing, la empresa de aviones a la que había postulado Miller.

Miller estuvo en la NASA durante ocho años y dice que fue una experiencia mágica.

RPP