Adriana Azzi: Horóscopo del 19 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 19 de noviembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Ilusión.

Número de suerte: 384

Llamadas con buenas noticias. Debes dar una pronta repuesta. Cuidado con lo que dices. Momentos de crisis. Recibes una bolsa de comida. Tu actitud neutral es importante. Un nuevo inicio. Decisiones apresuradas. Firmas. Viajes por facturas. Separación de alguien muy querido.

Trabajo: Debes cuidar bien lo que tienes en este momento. Sales adelante con lo que haces en tu trabajo.

Salud: Dolores musculares.

Amor: No quieres asumir compromisos. Persona especial que te hace sentir importante.

Parejas: Un cambio de suerte con nuevos acontecimientos. Nuevos contactos con personas que te dan ayuda económica.

Solteros: Te mudas quieres vivir solo (a). Cancelas facturas o deudas viejas pendiente.

Mujer: Llamada telefónica importante. Revisa los cauchos de carro. Nuevas oportunidades para mejorar tu vida.

Hombre: No suspendas un evento. Terminas algo inicias otro. Nuevos especialista. Inversiones.

Consejo: Ten confianza en ti.

Tauro

Palabra clave: Fin.

Número de suerte: 881

Llega una persona a tu vida que está interesado (a) en ti. Lo peor que puedes hacer es vengarte. Aclaras una situación con alguien del pasado. Debes reconocer el trabajo de otros. No exageres en gastos. La estrella te acompaña en este dia. Estarás disfrutando con tu pareja en sitio especial.

Trabajo: No permitas que otros hagan tu trabajo. Compra de vehículo para el negocio.

Salud: Alergias de piel.

Amor: Recuperas la fe en el amor por alguien especial a tu lado. Ten confianza en ti.

Parejas: Determinación de cancelar un viaje. Continúas en viajes. Celebraciones algo con copas.

Solteros: Debes tomar el control de tus necesidades. Algo con préstamo. Cancelas dinero.

Mujer: Un grupo de trabajo que te buscan para que estés con ellos. Viaje que es importante en tu vida.

Hombre: Cuidado con documentos que se salen de una carpeta. Viajes de ida y vuelta.

Consejo: Busca tu equilibrio interior.

Géminis

Palabra clave: Amante.

Número de suerte: 023

Cuidado con lo que dices. Algo con niños. Viajes que no se da. Fecha que se concreta. Debes organizarte con tus obligaciones. Compras inesperadas.

Cuidado con persona muy callada que trabaja contigo. Asume tu responsabilidad. Es el momento de aclarar dudas en una sociedad.

Trabajo: Cuida tu dinero o lo que cobras. Buscas ayuda profesional por decisiones.

Salud: Alteraciones nerviosas.

Amor: Se presentaran declaraciones amorosas que te gustan. Algo con un celular. Nuevos sentimientos.

Parejas: Todo lo tienes que hacer tú. Cambios en tu salud. Ayudas a una persona desconocida.

Solteros: Compra de teléfono necesario. Cuídate de engaños. Crisis en tu vida, toda pasa.

Mujer: Logras un guía profesional. Nuevas relaciones laboral. Alguien llega a tu vida para hacer cambios.

Hombre: No tomes decisiones apresuradas. Dinero que te cancelan. Recuperas algo perdido.

Consejo: Los demás no tienen la culpa de tu mal humor.

Cancer

Palabra clave: Paraíso.

Número de suerte: 903

Cambios inesperados en tu vida después de un viaje. Podrás aprender todo lo que puedas. Nadie es indispensable en la vida. El amor llega a tu puerta. Alguien te avisa de un empleo. Compras para el hogar. Cuídate de fertilidades no deseadas. Logras hablar con alguien que necesitas.

Trabajo: Negligencias de subalternos que trae retrasos. Nuevas inversiones. Evolución y éxito.

Salud: Debilidad.

Amor: Se activa el amor salidas, fiestas, alegrías. Te encuentras con alguien del pasado. Se genera un compromiso.

Parejas: Algo con madre o familiar mujer que hace un viaje largo. Nuevas conversaciones. Algo con sueños.

Solteros: Deja lo que no te hace feliz. Nuevas preocupaciones. Cuídate de chismes y rumores.

Mujer: Cambios que pueden ser cruciales en tu vida. Compra de ropa para evento especial. No asumas responsabilidades ajenas.

Hombre: Noticias inesperadas. Ideas que te ayudan hacer algo rápido. Deja las indecisiones.

Consejo: Si vas ayudar no pidas nada a cambio.

Leo

Palabra clave: Esperanza.

Número de suerte: 053

Evita los abusos. Cuídate de gastos de más. Intriga con amigo. No olvides quien te ayuda. No digas lo que vas hacer. Nuevos proyecto que logras. Has las cosas con calma. Nuevas oportunidades en sitio de agua. Cuídate de gastos innecesarios. Hombre que te ofrece un trabajo.

Trabajo: Sientes que te hacen mucha presión en tu trabajo. Dejas huellas en el sitio que laboras.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: Consigues lo que quieres si tienes confianza en ti mismo. Disfrute de días felices. Evita pasiones actúa con razón.

Parejas: Verás a tus enemigos pasar. Debes tomar decisiones rápidas. Éxito en metas. Nuevos amores.

Solteros: Alguien te cambia la vida. Consejo profesional. Hecho curioso con número o código en tus manos.

Mujer: Cuida más tus vienes. Una nueva familia que llega a tu vida. Muchas ideas para tu casa.

Hombre: Dia de grandes proyectos. Algo con una iglesia. Fuerza espiritual que llega a tu vida. Mensajes concejos.

Consejo: Cree más en la amistad, pero no te ciegues.

Virgo

Palabra clave: Luz.

Número de suerte: 235

Recibes muchas sorpresas agradables. La familia te necesita. Has decretos en lo que quieres. Indecisiones para viajar a otra ciudad. Cuidado con el dinero que tienes. No hagas nada apresurado (a). Ve bien las cosas. Es el momento de aclarar dudas. Apatía en todo lo que haces. Tristeza.

Trabajo: Te dan la seguridad de que alguien te ayuda por el empleo que necesitas. No trabajes hasta tarde.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Utiliza tu intuición en el amor. Un amigo que te escucha por lo que estás pasando. Vences obstáculos.

Parejas: No te olvides de un regalo pendiente. Compra de mercancía. Recoges lo que sembraste.

Solteros: Estarás acompañado de amigos. Conversación con tu familia de tu ex y te molestas.

Mujer: Embarazo alegrías. Nuevos encuentros. Celebras un cumpleaños. Firmas seguras.

Hombre: No discutas en un grupo. Preocupación por un familiar que no contesta el teléfono.

Consejo: No cuestiones las acciones de otros.

Libra

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 894

Te harán un nombramiento o reconocimiento público. Llamadas importante para empleo. La estrella te acompaña en este día. Nuevos conciertos de música. Alegrías con hijos. Viajes de ida y vuelta. Ten fe. Cuidado con tus comentarios. Logras conquistar a un ser especial. Día de placer.

Trabajo: Acuerdos través del diálogo. Salida con compañeros. Recibes ayuda en tu oficina.

Salud: Hacer exámenes de hemoglobina.

Amor: Algo que iniciaste en una relación termina bien. Nuevos contactos. Emociones.

Parejas: Estarás en la lucha y vences los obstáculos en lo que estás iniciando.

Solteros: Compra de ropa escolar Separación temporal. Sanan heridas del pasado.

Mujer: Personas en grupo que te dan alegrías. Llegan tiempos mejores dejas atrás los problemas.

Hombre: hecho curioso con mascota. Te liberas de una tensión. Cuidado con la reparación de un teléfono.

Consejo: Reír es lo mejor.

Escorpio

Palabra clave: Felicidad.

Número de suerte: 901

Busca la forma de liberarte de lo que vives. Hombre que habla mucho y te molesta. Crecimiento espiritual. Tienes tranquilidad para tu futuro. Alguien del pasado te busca para un negocio del extranjero. Salidas nocturnas. Limpieza con una vela blanca que debes hacer en tu casa.

Trabajo: Debes afianzar las relaciones laborales. Tendrás otra entrada de dinero. Evita confrontaciones.

Salud: Problemas respiratorio.

Amor: Concretas fechas de compromiso. Cuídate d amoríos ocultos o con compromisos.

Parejas: Asistes a un cumpleaños. Nuevas experiencias en tu vida. Demuestras lo que eres. Estudios que inicias.

Solteros: Separaciones, te vas de una casa. Hazte una limpieza con una vela verde. Brindis. Celebraciones.

Mujer: Cancelas deudas. Alcanzas tus objetivos. Te ofrecen un negocio. Cuidado con caídas de cabello.

Hombre: Cuídate de engaños y decepciones. No discutas en la calle. Cambio de documento.

Consejo: No seas caprichoso (a) con eso ganas distancia.

Sagitario

Palabra clave: Conciencia.

Número de suerte: 893

Invitación a boda de amigos. Alguien conocido te da buenas noticias. Te piden ayuda en una empresa. Familia que se va del país y te piden que te encargues del negocio. Algo con cámara de seguridad. Logras un éxito. La familia te apoya en lo que inicias. Tendrás otro ingreso.

Trabajo: Analiza muy bien la comunicación que te llega del extranjero. Algo con un seguro colectivo.

Salud: Malestar de mandíbula.

Amor: Una relación que será perdurable. Recibes un regalo especial. Algo con una pluma.

Parejas: La familia es más importante. Debe reconocer lo que hacen tus hijos. Cambio de empleo.

Solteros: Logras el equilibrio. La tranquilidad de lo que haces produce abundancia. Llevarás un mensaje de paz.

Mujer: Cuidado con llegar tarde a una reunión importante. Pendiente con lo que dices en una reunión.

Hombre: No te deje influenciar por otro. Celebraciones y alegrías. Cuidado con traiciones de un grupo.

Consejo: Haz actividades relajante.

Capricornio

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 556

Evita gastos de más. Solucionas un problema personal. Alegrías por reconciliación. Asistes a sitio nocturno. Cambio de ideas. Dejas perder alguien querido. El amor llega a tu vida. Brindis, Celebraciones. Estas cansado (a) de la rutina. Nuevas ideas en un aprendizaje.

Trabajo: Vencerás obstáculo No compitas con personas que no tienen tu capacidad. Nuevos inicios.

Salud: Inflamación de las piernas.

Amor: Tomas decisiones contundentes en el amor. Inicias nuevas relaciones. Atiendes más a tu ser amado.

Parejas: Buen momento para que te reconcilies con tu pareja y aclares lo que pasa. Disfrutes en sitio nocturno.

Solteros: Inestabilidad de ser querido. D Negocio en equipo que te genera ganancias. Familia se mete en tu romance.

Mujer: Celebraciones. Se aclaran ideas proyectos. Noticias inesperadas donde se te cambia la forma de vivir.

Hombre: No te preocupes por cambios en tu empleo. Buenas noticias por un viaje que estás organizando.

Consejo: Nada apurado funciona.

Acuario

Palabra clave: Despertar.

Número de suerte: 491

Familiares se oponen a un viaje que quieres hacer. Hermana con problema de salud. Te involucras en un situación, que no tienes nada que ver. Recibes un regalo. No discutas. Se activa el amor. Mujer adinerada que te busca. Capacidad para entender la vida de los demás. Recibes ayuda económica.

Trabajo: Deseos de cambiar de tu sitio de trabajo. Cambios inesperados. No te preocupe todo mejora.

Salud: Revisar varices.

Amor: La infidelidad no es la salida habla y solucionas. Hecho curioso con un carro y una boda.

Parejas: Día de placer. Buen momento para la reconciliación. No manipules a otros. Buenas energías.

Solteros: Compra de ropa para evento. Amigo que te pide dinero. No permitas que otros te digan que hacer.

Mujer: Embarazo de un familiar o hija con alegrías. Equilibra situación económica. Tendrás que imponer tu punto de vista.

Hombre: Se impondrá la justicia. Los cambios serán frecuentes y rápidos. Preocupación por necesidad en tu casa.

Consejo: Disfruta se vive solamente una vez.

Piscis

Palabra clave: Alma.

Número de suerte: 883

Harás muchas cosas sin medirte en gastos. Estás en la lucha de tus compromisos. La rueda de la fortuna a tu lado. El éxito. Nuevos cambios inesperados. Terminas lo que inicias aunque sea mucha carga. Organizas documentos. Éxitos ya que serás premiado por ello. Compra de alimentos.

Trabajo: Hombre de poder que te da buenas noticias en lo económico. Nuevos negocio. Viajes por cobros.

Salud: Controlar la tensión.

Amor: Dejas una persona que te ha causado daño sentimental. Conoces a una persona en centro comercial.

Parejas: Buenas noticias. Cobras dinero y cancelas deudas. Debes atender más a tu pareja. Atiende las citas.

Solteros: Cambios en planes de viajes. Aventuras muy agradables. Nuevas oportunidades de placer.

Mujer: Noticias de dinero. Sales de compras con amigo. Algo con trabajo manual que tienes que hacer.

Hombre: Es tiempo de hacer cambios en tu vida. Nuevos socios. Creerás ciegamente en el amor.

Consejo: Ríe, que la vida es bella.