Alfredo Díaz: Morel Rodríguez y Dante Rivas son los dos candidatos de Maduro en Nueva Esparta

Gobernador y candidato a la reelección, Alfredo Díaz sigue buscando los votos que le den la victoria el 21 de noviembre. ¿Por qué quiere repetir, si -como él mismo lo ha denunciado- le ha tocado sobreponerse a protectores nombrados por el poder central, falta de recursos y otras acciones similares? “Nosotros vamos a defender un espacio político que lo hemos venido perdiendo desde hace mucho tiempo. En muchos estados de Venezuela no tenemos ni un concejal. Primero, por no ponernos de acuerdo, y segundo, porque los liderazgos han venido partiendo a otros países y han dejado abandonado a nuestro pueblo”, replica.

-¿Defender un espacio político para qué?

-Primero, para buscar el cambio. Nosotros el 21 de noviembre comenzamos a construir el cambio. Yo le digo a la gente: vota aquí por la MUD, Unidad, porque esta es la única representación digna de los líderes del pueblo demócrata venezolano y del estado Nueva Esparta. De allí, nosotros estamos seguros de que vamos a comenzar el cambio en toda Venezuela.

Envió un mensaje a Nicolás Maduro: “Por cierto, Maduro, prepárate que en las venideras elecciones presidenciales nosotros vamos por ti, porque Venezuela necesita un cambio político”.

-¿Qué líder político va a poner la cabeza para que se la corten?

-Estamos hablando políticamente. Ciertamente nosotros vamos por él en un proceso electoral, constitucional, democrático, y que además nos garanticen las condiciones mínimas. Soy un hombre que ha sido elegido desde 1995, cuando salí electo por primera vez concejal, tenía 26 años. Una vez concejal, dos veces concejal, tres veces concejal. Dos veces alcalde y, ahora, una vez gobernador. He tenido la experiencia de que la voluntad del pueblo ha sido siempre la única arma que hemos tenido para demostrar, en el estado Nueva Esparta, que los que hoy desgobiernan Venezuela van a tomar el poder.

-¿Usted ha podido gobernar realmente?

-Lógicamente que no. Todos lo saben. Nosotros estamos en un sistema igual que el cubano.

-¿Entonces por qué votar?

-A mí me tocó gobernar en un momento de crisis política. El no reconocimiento de las instituciones ha llevado a que hoy estemos como estemos. Maduro lo primero que hizo, cuando salí del acto de gobernador, fue arrebatarnos todas las competencias. Esa crisis política provocó la crisis económica que devastó el presupuesto de gobierno de Nicolás Maduro, los presupuestos regionales y municipales.

-¿Por qué votar? Como usted lo describe parece que no vale la pena.

-Claro que vale la pena. Es más, digo: a mis hermanos y hermanas de Margarita, Coche y Cubagua, y a toda Venezuela: tenemos que salir a votar. Tenemos que comenzar a construir de abajo hacia arriba nuestro liderazgo. El 21 de noviembre, si nosotros ganamos concejales, alcaldías y gobernaciones estoy seguro de que estamos construyendo el cambio de nuestra Venezuela. El que es demócrata pelea hasta el último momento de su vida. El gobierno de Nicolás Maduro nos ha dado tres opciones: la lucha política de manera electoral, el exilio o que nos maten. Yo sigo en la lucha electoral.

-¿Por qué no hay una sola candidatura opositora en el estado Nueva Esparta?

-Hay una sola candidatura de la unidad, una sola candidatura que representa a los verdaderos líderes de la Unidad. La de la MUD. Todos sabemos que hay un factor político que llaman la Alianza Democrática que está jugando a la par de los intereses de Nicolás Maduro, y ellos se hacen pasar por opositores. Han venido haciendo oposición, pero una oposición acomodaticia, colaboracionista con el gobierno de Nicolás Maduro.

-¿No había posibilidad de acuerdo?

-Es imposible poder sentarse con algunos líderes allí que simplemente están cuidando y defendiendo sus intereses particulares. Por ejemplo, el caso de Morel Rodríguez: tiene tres emisoras, le dieron otra y, además, le dieron una concesión para una televisora. Además debo decirte que todos los juicios que tiene abiertos Morel en el Ministerio Público se los sacaron empezando el año, y le dijeron “usted va como candidato, o si no…”.

-¿Usted dice que es candidato bajo coacción?

-Bajo coacción. Y no solo bajo coacción: también cuidando los intereses particulares de él, porque tanto Morel como el otro, los dos candidatos que tiene Maduro allá, tienen un emporio económico fuerte.

-¿Usted no tiene ataduras? ¿No tiene “rabo de paja”?

-Gracias a Dios ningún tipo de ataduras, ningún tipo de rabo de paja. Lo único que hemos venido haciendo es trabajar, trabajar, trabajar en favor del pueblo neoespartano. He ganado seis veces, he administrado cuatro veces los recursos del estado y del municipio, me han hecho cualquier cantidad de auditorías, me han preguntado, me han puesto para arriba y para abajo y aquí está Alfredo Díaz, porque hemos administrado con honestidad, con transparencia y, sobre todo, con el pueblo. A eso le teme Nicolás Maduro, a eso le temen los dos candidatos que tiene Nicolás Maduro allá, que son Dante y Morel. Los dos son candidatos de Maduro, aseguró finalmente el actual gobernador, quien va por la reelección apoyado por la MUD.

Contrapunto

Por: Reporte Confidencial