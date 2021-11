Carlos Baute pone a bailar a España con canción del Mundial de Balonmano

1312352

Caracas.- El cantante venezolano Carlos Baute compuso e interpreta el tema oficial del Mundial de Balonmano 2021, que comenzará el 1 de diciembre en España, país que será representado por el equipo Las Guerreras.

El videoclip del tema LaLaGol fue publicado por la Real Federación Española de Balonmano (Rfeb), y es protagonizado por las integrantes de Las Guerreras junto a Carlos Baute, quienes se reunieron el pasado 7 de octubre en Antequera, reseñó La Razón.

«Que orgullo formar parte de las Guerreras con mi música. ¡A TRIUNFAR! Chicas se lo merecen, son unas campeonas y me consta, a por el Mundial», colocó Baute en su Instagram, acompañado del video.

El presidente de la Rfeb, Francisco Blázquez, se felicitó por la escogencia del cantante venezolano. «Para el balonmano español es un salto muy importante conseguir que un artista de renombre como Carlos Baute haya querido unirse a un momento histórico y así llevar en volandas una canción que él mismo ha guiado desde el primer momento, mostrando su compromiso y apoyo con el deporte femenino», expresó.

No es fácil emigrar

Baute comenzó su carrera musical en Venezuela, pero al tener raíces canarias por su familia materna, decidió emigrar a España en el año 2000. El venezolano continuó con su carrera musical en el país europeo, logrando en 2001 lanzar su cuarto álbum como solista titulado Dame de eso, el cual alcanzó el disco de platino en España.

Durante una entrevista para Teleshow, el cantante venezolano dio detalles sobre su última visita a Venezuela. «No voy desde hace mucho tiempo, porque fue muy triste lo que me hicieron antes de salir».

«En Venezuela muchos que somos opositores, como en mi caso, que yo he dicho las cosas que pienso sin filtro, pues cuando estamos todos sentaditos en el avión, nos íbamos a México, y de repente, llaman a una señora y me llaman a mí. Nos llevaron abajo, nos bajaron a la bodega del avión. No contaré detalles, pero fue humillante lo que me hicieron. Me amenazaron y hoy día tengo familia y tengo hijos, tengo responsabilidades y dije: ‘Mira, ya no merece la pena que en algún momento vuelva’», contó.

Carlos Baute aseguró que ser migrante es difícil y que aún tiene amigos y familiares en Venezuela que espera puedan seguir adelante pese a las adversidades. «Tengo familia y amigos todavía allí. Siguen luchando por estar allí, no todos nos pudimos ir y no es fácil emigrar, y más viniendo de un país que lo tiene todo».

Daniela CarrascoMigración