Chef Juan Jose Hassan G: El jamón planchado y su historia

Reporte Confidencial- El gusto por el consumo del jamón en Venezuela, aparece tempranamente debido a la influencia española. Para finales del 1800 llegan junto con otros alimentos importados de los Estados Unidos, los jamones cocidos enlatados y piernas de jamón curado de la compañía “Ferris” (establecida en Nueva York en 1836), los cuales se hicieron muy populares en nuestras mesas.

Cuentan nuestras madres y abuelas que en Venezuela se preparaba el jamón planchado desde principios de 1900. Es una preparación bastante antigua, ya que ha estado en nuestras familias por largo tiempo. Cuentan que se tomaba una pierna de jamón curado importado, que venía forrado en una tela de saco (en esa época se utilizaba el jamón “Ferris” con hueso), se retiraba la tela, se sancochaba en agua con hojas de guayaba y se escurría. Se le rociaba azúcar blanca, se le iban colocando trozos de un papel de color opaco como el que se usaba en las bodegas, y sobre ello se pasaba un plancha de hierro negra que se calentaba en el fogón o sobre las brasas, se planchaba y se iba quemando el azúcar y así lo acaramelaban, después se le enterraban bastantes clavos de olor haciendo figuras a manera de rombos que lo decoraban y además le daban sabor”. Se afirma que este jamón era muy sabroso y muy diferente al que hoy conocemos.

Los jamones del siglo XIX venezolano tenían varios lugares de origen: Westfalia de Alemania; York (marca Morton), del Reino Unido; y el Ferry’s, un jamón ahumado, de Estados Unidos. En el siglo XX, el gusto de los venezolanos apuntó a adoptar este último para sus cenas de fin de año y se le conocía como “Jamón de Ferrys”, como si la marca comercial fuera su denominación de origen. Los Ferry’s eran piernas enteras de cerdo con su hueso y piel; venían envueltos en un saco de yute y requerían todo un procedimiento para hacerlos comestibles.

La versión moderna y muy de los Estados Unidos, es una forma de preparación proveniente del jamón glaseado horneado que se sirve en diciembre. Es una pieza redondeada cocida o ahumada, glaseada con una mezcla de azúcar morena, vinagre de cidra de manzana, algunas veces mostaza, se le insertan clavos de especias, pudiéndose adornar con frutas como las rebanadas de naranja o de piña enlatada y hierbas frescas.

Otra versión

Desde Yaracuy

Alejandro Garrido nos comenta En la Navidad venezolana ha ocurrido durante siglos un prodigio, por el cual un jamón importado se transforma, gracias a las hacendosas manos de nuestras amas de casa y al toque mágico que le dan las frutas criollas, especies y el azúcar moreno -llamado panela o papelón- en uno de los platos más deliciosos jamás concebido por la cocina universal: el jamón planchado. Como punto previo, me sea consentido decir que eso que llaman “jamón planchado” en nuestros días, un jamón caramelizado introducido en los años 70 por la compañía danesa Plumrose y por la estadounidense Oscar Mayer y posteriormente por otras empresas de charcutería, no es otra cosa que una pobre caricatura de mala calidad del tradicional jamón planchado venezolano, por esta razón se hace necesario explicar: ¿Qué es el jamón planchado y cuál es su historia en Venezuela? Como es sabido, en la cocina medieval de Europa se utilizaba la salazón de la carne de cerdo para conservarla durante largo tiempo, de esta forma se curaba y se hacía apta para el consumo en cualquier momento del año. El jamón curado se vinculó siempre a la Navidad y ceremonias religiosas, pues en cierta forma era la prueba de que los conversos comulgaban con la religión cristiana: si comían marrano eran cristianos (por esta razón a los judíos convertidos al cristianismo los llamaban marranos). Esto ocurrió especialmente en España, pero también en las islas británicas, concretamente en Inglaterra, donde se desarrolló la tradición del jamón horneado, “baked ham” Este estupendo jamón, embarcado por los marineros y peregrinos, con el nombre de “ultramarinos” llegó para quedarse a los Estados Unidos de América. Es probable que en Venezuela los primeros jamones llegaran de España, pero en el Estado Yaracuy, en la década de los años 40, venían de USA y ostentaban la marca de la mejor casa productora de jamones (con su hueso) muy bien curados: el jamón “Ferris” establecido en Nueva York desde 1836. En San Felipe estaba a la venta en la tienda de Vicente Rizutti, el primer italiano llegado al lugar antes de la Primera Guerra Mundial. El jamón Ferris pesaba de 4 a 5 Kgs. Venía con su hueso y se ofrecía envuelto en una rústica tela de fardo de color marrón.

Alejandro Garrido poseía una antigua receta heredada de su familia de ancestros yaracuyanos: “Cocinar el jamón durante 2 horas en un recipiente con abundante agua, en la que se colocan hojas de laurel, higuera, guayaba, conchas de piña, un trozo de canela en rama, clavitos de olor, un pedacito de nuez moscada, 2 vasos de vino tinto y un trocito de papelón. Una vez retirado del fuego, se limpia y se deja al descubierto el tocino blanco en todo su esplendor. Se toma una plancha de hierro, previamente calentada en carbones y se aplica sobre la parte grasa delicadamente cubierta de azúcar morena. Se repite esta operación hasta producir una crocante costra de aromático chicharrón muy tierno. Se decora con una formación geométrica de clavitos de olor, a manera de una constelación de estrellas sobre un dorado cielo de crujiente tocino”. Todavía, algo muy importante, entonces no se había inventado la máquina de cortar jamón, ese instrumento que masificó el consumo de un jamón insípido. En ese tiempo se utilizaba un filoso cuchillo, que cortaba en lonjas al jamón más fragante, aromatizado y delicioso que Don Alejandro Garrido ofrecía a su clientela.

En nuestro país, la introducción a nivel comercial de este jamón glaseado o almibarado ya decorado (con rebanadas de piña enlatada y guindas en su centro), y al que algunos también llaman planchado, fue durante la década de los años setenta (marcas Plumrose y Oscar Mayer), y comenzó a formar parte de las compras de la cesta navideña, desplazando al viejo y trabajoso proceso del jamón planchado.



Ingredientes:



1 jamón de pierna precocido de unos 5 Kg.

1 botella de vino tinto

½ taza de vino blanco seco

½ piña cortada en trozos grandes

Jugo de 2 naranjas

10 granos de pimienta dulce

4 clavos de olor

2 hojas de laurel

1 trozos de canela en rama

¾ kg de papelón

Una pizca de canela molida

1 ½ taza de azúcar



Preparación:



Lave bien el jamón y colóquelo en un molde amplio. Báñelo con el vino tinto, el vino blanco, la piña y el jugo de naranja, agregue las especies y el papelón hasta que quede cubierto. Lleve al hervor y cocine de una hora y media o dos, retire del fuego y deje enfriar. Quite el exceso de grasa del jamón y báñelo de nuevo con el vino utilizando una cuchara de madera.

Luego frótelo con una mezcla de azúcar y canela molida hasta que lo cubra del todo, dejándole una capa gruesa y rocíelo de nuevo con vino. Coloque el jamón en una bandeja con rejilla, y llévelo al horno precalentado a 350º F, durante unos 40 minutos, retire y adorne con rodajas de piña, guindas rojas y verdes.

Preparación tradicional casera. José García de la Concha en su libro Reminiscencias explica el procedimiento: “Se prefiere el jamón de York. Se descose la coleta con que viene envuelto. Luego se lava y se seca. Por otra parte, se monta sobre un anafe la lata vacía de manteca, con agua hasta la mitad. En ella se ponen unos granos de sal común y hojas de laurel. Al primer hervor, se le mete la pata de jamón y se tapa, para que hierva bien. Con un tenedor grande y largo, que llaman “trinchante”, se puya para saber si está cocido. Se saca y se monta sobre una mesa para que repose un rato. Luego con un cuchillo se le saca la epidermis, el pellejito de encima. En el anafe se montan un par de planchas. Una vez calientes, se le pasan encima del jamón, después de espolvorearlo con azúcar. Se espolvorea con azúcar y se plancha nuevamente, y así hasta que quede de un color acaramelado. Luego se decora con clavos de especies (sic). Con pliegos de papel florete sin rayas, cortado en tiras, y adornado con flecos, se cubre la parte delgada de la para para poder agarrar sin engrasarse las manos.” Por su parte, los jamones Ferry’s se preparaban de manera similar, pero usando una olla muy grande y planchas eléctricas que se destinaban a ello. Tal vez por influencia estadounidense la presentación se hacía “a la Hawaiana”, con ruedas de piña y cerezas confitadas. El agua de cocción también varió y se le ponía en vez de hojas de laurel, la piel de piñas.

Chef Juan Jose Hassan G

Por: Reporte Confidencial