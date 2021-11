El freestyle venezolano y la lucha de sus representantes por abrirse espacios en otros países

En más de una disciplina, las situaciones sociopolíticas de los países donde estas se desarrollan repercuten en su desenvolvimiento. Sucede en el fútbol, en la música y en otros escenarios. El rap y las batallas de freestyle no son la excepción. Esto se ve reflejado en la constante búsqueda de los raperos venezolanos de salir de su nación para buscar oportunidades en otras. Venezuela vive un conflicto social desde hace un largo tiempo y es innegable que eso influyó en una cultura como la del hip hop.

Sin irnos más lejos, tuvimos la oportunidad de hablar con Blackcode, MC venezolano que ascendió este año a la FMS Perú y se ganó un lugar de respeto en la escena nacional.

De plaza en plaza. De competencia en competencia. “Cuando llegué al Perú, se me hizo un poco complicado, era un campo totalmente nuevo, otras jergas y otra cultura. Primero fueron las plazas de Villa el Salvador, luego empezaron los eventos de otros conos. Me tocó ir a otras zonas del país y recién ahí decidí esforzarme un poco más”, nos contó el MC venezolano sobre su llegada al país.

También habló sobre la actualidad de los freestylers de su país: “El presente ahora es fuerte. Estando en Venezuela ya lo era, no me imagino qué tan dura puede ser la situación ahora. No me cabe duda de que Venezuela y el panorama underground y de tarimas tanto como músicos, DJ’s, b-boys y batalleros como Luca, Jasper, Gabo Intelecto, Kenchi, etc., son personas que el mundo conocerá pronto”.

