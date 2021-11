España | Més o la farsa del ecosoberanismo

Se ha llenado la boca Més per Mallorca de ecología y de protección del territorio. Palabras huecas. Tal y como anticipa hoy OKBALEARES los ecosoberanistas no vacilaron en firmar el contrato para desviar fondos de la ecotasa para la organización de la gala del Grupo Prisa Los 40 Principales Music Awards celebrada el pasado día 12 en Palma. Fue de hecho la consellera Fina Santiago, que en sus orígenes formaba parte del partido verde, la que firmó los documentos definitivos. Pocas dudas quedan sobre su complicidad absoluta en lo que es un escándalo sin precedentes, el desvío de una cantidad millonaria de dinero en plena crisis pandémica, y con miles de ciudadanos al borde o ya entrados en la pobreza, con las colas del hambre aumentando día a día.

Así responde Més a sus propias promesas de dedicar el dinero recaudado por la ecotasa, el impuesto que ellos mismos impulsaron, a la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Más de un millón de euros para celebrar una gala en Palma. Bonita forma tiene Més de entender la defensa del territorio.

En realidad no es más que la demostración de que Més no es otra cosa que una copia barata de Esquerra Republicana de Catalunya y que su único objetivo es convertir a Baleares en una parte de esa entelequia que ellos defienden y que son els Paisos Catalans. Ni los restos quedan ya de aquel partido que en su fundación se comprometió a defender la identidad de las islas y a preservar el medio ambiente. La deriva es absoluta y no sólo no vacilan en ser un apéndice de ERC, sino que también se alinean con los filoterroristas de Bildu.

Gracias a la firma de Fina Santiago, gracias a la complicidad de Més, el Grupo Prisa ha ingresado 350.000 euros que estaban destinados a la ecotasa. Que estaban destinados a reparar la huella medio ambiental. La filial de ERC en Mallorca tiene muchas explicaciones que dar a sus votantes. Si es que todavía le queda alguno, claro.