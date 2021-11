Gobierno inicia el pago parcial de los aguinaldos a trabajadores públicos

1311901

Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro comenzó a cancelar los dos meses de aguinaldos a los trabajadores activos y jubilados del sector público desde el pasado 16 de noviembre. Así lo informaron a través del canal de Telegram Patria Digital y de la cuenta en Twitter @BonosSocial.

El pago se hará a través de las cuentas nóminas y el monto varía según el organismo público donde la persona presta servicios, su cargo, las primas y demás beneficios que tenga, esto de acuerdo a la información difundida pro el canal Patria Digital.

Actualmente el sueldo mínimo en el país es de 7 bolívares, equivalente a 1,4 dólares según la tasa de cambio del dólar paralelo. Los trabajadores de la administración pública también reciben los llamados bonos especiales, los cuales rondan entre los 30 bolívares mensuales (6,1 dólares según el dólar paralelo).

Asimismo, pese a que no hay un monto en específico de los aguinaldos que reciben los trabajadores públicos, hubo quienes compartieron, a través del grupo Patria Digital o de las redes sociales, el monto que recibieron por sus aguinaldos decembrina.

«31.45 bolívares, que horror«, «21 bolívares para qué sirven», escribieron algunos usuarios. Otros manifestaron sentir tristeza por recibir un dinero por sus años de servicio que no les alcanza para cubrir sus gastos básicos. «Es increíble el caradurismo de esta gente, yo cobre 46 Bs. como para comprar un kilo de carne para las hallacas, y el resto de los ingredientes?».

«Bueno ya yo sabía que me iban a depositar Bs. 70 porque es el doble del primer mes pero créanlo mi mente no estaba preparada y hoy mi tristeza es más fuerte, la depre la tengo a flor de piel, no sigo porque ya se me aguaron los ojos», manifestó una señora en redes sociales.

A través de Twitter, hubo jubilados que indicaron no recibir el monto que les corresponde de acuerdo a su sueldo. La usuaria @MARGARITAMAGICA escribió: «El aguinaldo que me depositaron no cuadra con el monto de mi jubilación mensual. ¿Qué tabla aplicaron para calcularlo?», a lo que otra cibernauta, @monicaglendys, le aseguró que su madre, quien también es jubilada, se encontraba en la misma situación.

El aguinaldo que me depositaron no cuadra con el monto de mi jubilación mensual. ¿Qué tabla aplicaron para calcularlo? — NELY GOMEZ (@MARGARITAMAGICA) November 17, 2021

Vergüenza les debiera dar ese cálculo que hicieron para embarrar a los trabajadores y jubilados públicos son unos cara e tablas y cínicos unos aguinaldos de hambre pero para recatar a Alex saab si hay plata, para los alacranes también — Albert. (@MAALRO) November 17, 2021

Sobre todo los trabajadores publicos y los pensionados que están pasando unas navidades felices con los sueldos que están ganando y los aguinaldos maravillosos que nos están pagando. Desde las 5 am es que voy a ir a votar — wilfredo santana (@wilfredo_) November 16, 2021

Redacción El PitazoEconomía