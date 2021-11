Guaros se las ingenian para lograr costear ingredientes del plato navideño

Los ciudadanos ven con incertidumbre la compra de los ingredientes para el plato navideño en Lara, donde los mercados, abastos y ferias de verduras, ya tienen disponibles algunos precios de los productos principales para lograr elaborar la cena decembrina.

Para realizar las compras se pudo constatar que las pasas con hueso están en 3,50 bolívares 200 gramos, aunque algunos puestos ambulantes, ofrecen las mismas pasas en 3,50 bolívares pero 100 gramos. Otro de los ingredientes «costosos» para los larenses, son las aceitunas que se puede conseguir en 2 dólares los 200 gramos.

Plato navideño en Lara

En relación con las hojas para las hallacas, estas se pueden conseguir en cinco bolívares el kilo. Asimismo, los vendedores coinciden en que están esperando para sacarlas pero tienen previsto venderlas por encargo y no hay una precio fijo hasta tanto no concretar la compra. Los aliños y otros ingredientes, se pueden encontrar en las cooperativas pero por el momento aún no están disponibles. El hilo para las hojas está en dos bolívares el rollo.

Con respecto a la harina y las carnes, el bulto de harina se puede comprar en 19 dólares. La pulpa de carne está en 22 bolívares, la chuleta de pernil en 24 bolívares; el tocino entre 10 y 15 bolívares y el pollo entre 13 y 16 bolívares. Las manzanas para la tradicional ensalada de gallina, las pueden encontrar en un dólar cada una.

Ante estos precios, se consultó a algunas personas si planean hacer o no las acostumbradas hallacas durante la época decembrina, por lo que, el señor Iván Lobo respondió que él y su familia prefieren comprar las hallacas para ahorrar dinero y tiempo.

Por otra parte, las familias numerosas prefieren hacerlas porque entre todos pueden cubrir los gastos y consideran esta actividad una costumbre familiar de cada año. Además, de que no confían en la sazón de otras personas y la realización del plato navideño.

Otro producto demandado para el plato navideño, se conoció que en esta parte del estado Lara, en las panaderías el pan de jamón está alrededor de los seis dólares en adelante.

