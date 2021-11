Libro: NUNCA

Ken Follett regresa al thriller con una emocionante novela que imagina lo inimaginable: la inminente amenaza de una Tercera Guerra Mundial. Desde el abrasador desierto del Sáhara hasta el Ala Oeste de la Casa Blanca y los corredores del poder de las grandes capitales del mundo, el maestro de la narrativa de acción y suspense imagina un escenario de crisis global sin precedentes en el que un pequeño grupo de personajes comprometidos y tenaces lucha en una carrera contrarreloj. Nunca es un thriller extraordinario, lleno de heroínas y villanos, falsos profetas, agentes de élite, políticos desencantados y cínicos revolucionarios. Envía un mensaje de advertencia para nuestros tiempos y presenta una historia intensa y trepidante que transporta a los lectores hasta el filo de lo inimaginable. «Cuando me documentaba para La caída de los gigantes me impactó darme cuenta de que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería. Ningún líder europeo de ninguno de los dos bandos tenía intención de que sucediera. Pero, uno por uno, los emperadores y primeros ministros, sin pretender la guerra, tomaron decisiones -decisiones lógicas y moderadas- que nos acercaron un pasito más a uno de los conflictos más terribles que el mundo ha conocido. Y me pregunté: podría suceder de nuevo?»

Autor: FOLLETT, KEN

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 832

