María Gabriela de Faria se deja ver sin maquillajes y enciende las redes

La actriz y modelo venezolana, María Gabriela de Faria, sí que sabe cómo mantener a su audiencia hablando de ella, pues su belleza siempre será un punto a su favor para captar la atención de todo su público en las redes sociales y en esta oportunidad se dejó ver sin nada de maquillaje.

Asimismo, a través de su cuenta oficial en la red social de Instagram, la polémica María Gabriela posteó un par de fotos en donde en una aparece posando como una top Model y en la otra sin una gota de maquillaje en su rostro, generando una vez más una polémica por el estado natural de su cara.

A esto, el post fue acompañado con un pie de foto en el cual la criolla comentó lo siguiente: «Instagram vs reality. Although @rolandoaqui , @amiaserrano and @makeupbynikkilarose made me beautiful and wild, if you swipe left you’ll see my true, day to day self . @mitch.bonaldi •••Si le das a la izquierda se rompe el hechizo «.

Por otro lado y como era de esperarse la publicación que hizo de Faria causó furor entre sus seguidores y los internautas de la plataforma 2.0, quienes le dejaron un par de críticas, entre las que están las siguientes:

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook