Rafael Lacava fue a inauguración de casino en Valencia

El gobernador de Carabobo Rafael Lacava, después de cuatro años de gestión, el último mes ha tenido una agenda bastante movida, antes de las elecciones. La noche de ayer inauguraron en el sector La Viña, un hotel-casino, donde uno de los invitados fue el mandatario regional.

Ahora es noticia: Capriles: a partir del 22N debe venir un proceso de reorganización de la oposición

Distintos comentarios negativos han surgido en las redes sociales, con respecto al comportamiento del candidato. Rafael García Marvez, columnista de distintos diarios en Carabobo, criticó el evento. «Mientras los carabobeños sufrimos la falta de agua, luz, gas, comida y medicina en los hospitales. Lacava se va con sus enchufaditos a jugar ruleta al nuevo casino de sus amiguitos en Valencia. Desarrollistas del vicio».

Usuarios en redes sociales calificaron esta situación como indignante. Además, aseguraron que el casino era una posible red de «lavado de dinero».

«Veo algunos vídeos de Lacava haciendo populismo vulgar y lo que siento es una mezcla de arrechera con lástima. Lo primero por la gentuza que ha tomado el poder en Carabobo, nivel malandro. Lo segundo por la gente que no se da cuenta a dónde la han llevado y la llevan, al matadero» dijo Reyes Somoza, usuario en Twitter.

Durante un recorrido a los trabajos de «rehabilitación» de la Av. Bolívar de Valencia, en el sector de la Redoma de Guaparo, Lacava destacó el avance de las obras de recuperación. Dijo que estas labores son una muestra de que “si podemos tener el mejor estado del país”. Sin embargo, ha habido críticas por parte de ciudadanos, ya que prefieren que inviertan en los hospitales que en una fachada.

En un video mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter, mostró cómo está quedando la principal arteria vial del norte de Valencia luego de esta toma e intervención para su embellecimiento.

“Así está quedando nuestra bella Avenida Bolívar de Valencia. Esta es entre tantas razones el por qué los carabobeños recobramos nuestra autoestima y sobre todo la esperanza. Gestión, gestión y más gestión; trabajo, trabajo y más trabajo porque eso es lo que viene en el 2022”, se puede leer en el tuit publicado.

También Rafael Lacava, inauguró en Morón la segunda micro planta de llenado de GasDrácula de la entidad, innovadora y moderna alternativa para facilitar el abastecimiento de gas doméstico de manera directa en las comunidades del municipio Juan José Mora. Asimismo inauguró la semana pasada el Parque-Boulevard La Belisa, espacio cívico recuperado en Puerto Cabello.

Lacava es Maduro, que es PSUV.

Marcos Campos es Lacava, quien es Maduro, quien es PSUV.

No conforme con eso el candidato del PSUV para San Diego no solo que es Maduro, sino sobrino de Cilia.

Dios cuide a San Diego y a Carabobo.

El lacavismo no chevere. Es chavismo destructor pic.twitter.com/KEtwEfZyGF

— José A Bucete G. (@Josebucete) November 9, 2021