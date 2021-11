Rubén Blades impuso su «Salswing!» en los Latin Grammy

«Salswing!» de Rubén Blades se llevó este jueves el Latin Grammy al álbum del año en la ceremonia que se celebró en Las Vegas (EE.UU.).

«Miren, otra vez una sorpresa, esto es una gran sorpresa», dijo el panameño, de 73 años, al recoger el premio, tan solo un día después de que la Academia Latina de la Grabación lo nombrara Persona del Año por su extensa trayectoria profesional y su «continua defensa de los derechos humanos».

El disco de Blades se impuso a otros favoritos como «El Madrileño», de C. Tangana; «El Último Tour del Mundo», de Bad Bunny; «Mis Manos», de Camilo; «Privé», de Juan Luis Guerra; «Vértigo», de Pablo Alborán, y «Origen», de Juanes.

«Ganar un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha gustado —reconoció Blades—. Yo no soy mejor que nadie, así que lo acepto por todos los nominados, aquí no gana nadie», reseñó EFE.

«‘Salswing!’ es un álbum grabado por Blades junto a la orquesta de Roberto Delgado, que forma parte de una colección de trabajos que combinan la salsa con el jazz y de la que también se desprenden «Salsa Plus!» y «Swing».

RESIDENTE DEDICÓ EMOTIVAS PALABRAS A RUBÉN BLADES

La edición 2021 de los Latin Grammy tuvo su momento más emotivo cuando el rapero René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, subió al escenario de la premiación para dedicarle un mensaje al legendario cantante panameño Rubén Blades.

«Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria; Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metrópolis ni Gotham serán más grandes que ese mundo que creaste», dijo el puertorriqueño al comienzo de su discurso.

«Tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes, gente que se desangra si le disparan. Me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas, aunque la historia de Superman venda más que la de Ramiro», agregó.

Residente dijo que gracias a Rubén «nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes que se convirtieron en mi familia»

«Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa, me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera; en esos momentos que todo mundo se esconde, ahí estabas tú».

Por último, Residente, visiblemente emocionado, aseveró: «Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, como un padre para mí. Gracias Rubén».

