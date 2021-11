Comerciante denuncia presuntas represalias por parte de autoridades municipales de El Hatillo

1312314

Caracas.- El fundador de la cafetería y escuela Savignano Coffee Roaster, Luis Savignano, denunció el lunes 15 de noviembre que autoridades municipales de El Hatillo decidieron multar y clausurar su local sin permitirle tramitar los permisos respectivos para que el establecimiento continúe su funcionamiento.

Mediante la cuenta de Instagram de Savignano Coffee Roaster, el responsable del proyecto explicó su situación y denunció que presuntamente por órdenes directas de los concejales Omar Nowak, Jorge Suárez y del alcalde Elías Sayegh, no le permiten contar con los permisos y licencias para el funcionamiento del establecimiento comercial, debido a que supuestamente lo vinculan con una cuenta de Twitter mediante la que le reclaman a las autoridades municipales el mal estado de los servicios y las vías.

El comerciante hatillano precisó que cumplió con todos los requisitos exigidos por el Servicio Autónomo de Administración Tributaria del Municipio El Hatillo (Suhat) así como el pago de las multas que le impusieron. «Me indican funcionarios del Suhat y Catastro (me reservo el nombre porque pudiera perder su trabajo) que por órdenes directas de los concejales Omar Nowak, Jorge Suárez y el Alcalde Elías Sayegh no se me otorgará los permisos porque según ellos yo soy el usuario de una cuenta de Twitter que les reclama el mal estado de servicios, vías, etc., del municipio», detalló Savignano en el comunicado.

Savignano aclaró que no tiene relación alguna con la cuenta de Twitter a la que lo vinculan y difundió capturas de pantalla de los mensajes que supuestamente en esa red social ha difundido el presidente del Concejo Municipal de El Hatillo, Omar Nowak. «A raíz de esto busco la forma de aclarar la situación pidiendo una entrevista o audiencia con el alcalde y algunos concejales y todas han sido negadas y sin respuesta alguna», resaltó en el comunicado el fundador de Savignano Coffee Roaster.

Savignano destacó en el comunicado que el establecimiento comercial no solo es una escuela y cafetería, sino que es el único sustento de su familia y de terceros que forman parte del proyecto, por lo que reiteró a las autoridades municipales que su único interés es obtener la licencia para seguir educando y trabajando.

«Como soy hatillano de nacimiento tengo muchos amigos que los conocen y al contactarlos le indican que no me dan el permiso por la zona donde se encuentra el local (para no decirles la verdadera razón represalias y abuso de poder) que ha sido comercial durante 30 años, licorerías, abastos, etc. y por último mi taller», agregó Savignano en el comunicado difundido en Instagram.

«Difamación», sostiene Sayegh

El Pitazo contactó al alcalde Sayegh para conocer su versión de la situación. El mandatario local afirmó que desde la Alcaldía apoyan al comercio y el emprendimiento, formal y responsable, que paga impuestos y que tiene un compromiso con la comunidad. Asimismo, Sayegh calificó los señalamientos de difamación en contra de la Alcaldía de El Hatillo.

«Tristemente hay una campaña de difamación con ese tema. Esa persona ha sido denunciada en múltiples ocasiones por varios vecinos del sector, eso es un sector residencial. La persona montó un negocio y no tiene licencias de actividades económicas, no paga ningún tipo de impuestos y es básicamente es un negocio ilegal. Se procede, conforme a la ley, al cierre y la multa del establecimiento y se le indica a las personas los pasos a seguir y las opciones que les permiten las variable urbanas que están en el sector», dijo Sayegh vía telefónica a El Pitazo.

Sobre la supuesta negativa de parte de las autoridades para el otorgamiento de permisos y licencias, Sayegh aclaró que Savignano ha sido atendido en diversas instancias en la Alcaldía y le han indicado los recaudos con los que debe cumplir. De acuerdo con el mandatario local, Savignano estableció un local comercial en su vivienda, sin haber estado inscrito en el registro de contribuyentes ni cumplir con las variables urbanas y sin considerar lo que establece el ordenamiento jurídico municipal.

«El señor en su vivienda está montando un local comercial y eso no se puede hacer. Es falso todo lo que ha señalado el señor Savignano. Él incluso ha sido atendido en diversas instancias en la alcaldía y se le han señalado varias veces los recaudos que tiene que traer, e incluso prometió traerlos. Sin los recaudos, nosotros no le vamos a dar ninguna licencia ilegal, ni a él ni a nadie», enfatizó el alcalde.

Acerca de los señalamientos de Savignano por supuestos ataques en Twitter de parte del presidente del Concejo Municipal de El Hatillo, Omar Nowak, Sayegh afirmó que el trato que desde las instancias municipales le brindan a los hatillanos no es ese. «Ahí se denota que hay una mala intención. Hay una intención de malponer a la institución, en este caso a la Alcaldía, y a unos concejales que no tienen nada que ver en este tema y que simplemente han recibido denuncias de los vecinos con respecto a ese establecimiento», añadió Sayegh.

Redacción El PitazoGran Caracas