Dan casa por cárcel para hombre que arrolló y mató a 6 adolescentes, entre ellos 2 venezolanos en Colombia

Enrique Vives señalado de arrollar a siete personas y causarle la muerte a seis de ellas, el pasado 13 de septiembre en Santa Marta, Colombia, fue enviado a su residencia mientras continúa el proceso judicial en su contra.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito en audiencia virtual celebrada este viernes, confirmó la legalidad en la captura de Enrique Vives por la presunta comisión del delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual, informa el diario El Tiempo de Bogotá.

Sin embargo, en su decisión revocó el auto de fecha 18 de septiembre proferido por el Juzgado Primero Municipal de Control de Garantías, que decretaba medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el empresario samario.

En su lugar y atendiendo la apelación presentada por la defensa técnica de Vives le impuso medida de aseguramiento en detención preventiva en su residencia.

Además, acreditó que el delito por el que debe ser imputado es homicio culposo y no doloso.

Entretanto, los familiares de las víctimas mostraron su rechazo ante esta medida.

“¿Cómo van a darle la domiciliaria a un tipo de esos que mató a seis pelados, mientras manejaba borracho?”, señaló Alex de Lima, papá de Laura de Lima al diario Semana, al término de la audiencia virtual donde se decidió que el empresario Vives esperará su juicio en casa.

“Hay manos negras. Se está moviendo mucha plata para favorecer a ese tipo (…) Esta decisión me dejó con el alma destrozada, estoy dolido. Destrozado. ¿Si él sabía que venía borracho, por qué no llamó un chófer o se montó en un taxi? El juez dice que no hubo intención de querer matar a los pelados, pero sí es responsable de tomar las llaves y subirse a manejar un vehículo en ese estado”, agregó de Lima.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook