El CNE “tiene muy poco poder sancionatorio y eso hay que mejorarlo hacia el futuro”: Rector Márquez

El vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, reconoció este viernes que el órgano electoral tiene “muy poco poder” sancionatorio e insistió que “eso hay que mejorarlo” hacia el futuro. Además informó que para el año 2022 el Consejo Nacional Electoral “tratará” el referéndum revocatorio.

“Una de las cosas que hay que mejorar hacia el futuro es el poder sancionatorio del poder electoral, es decir, este poder electoral tiene muy poco poder sancionatorio. (…) Queremos que la UE, el Centro Carter y la ONU reporten lo bueno y lo malo que vieron, eso ayuda a construir la democracia en nuestro país. La observación internacional no puede y no debe intervenir en los temas pero no es solo en Venezuela, en ningún país esto está permitido. No pueden dictaminar ellos si hay violaciones o no durante el proceso y hacerlas públicas porque el que hace eso es el CNE”, afirmó Márquez en entrevista con Nicmer Evans en un live de Punto de Corte.

En torno al caso del estado Miranda, y la no inscripción de David Uzcátegui en sustitución de Carlos Ocariz por la MUD, indicó lo siguiente: “En Miranda no llegaron los papeles de sustitución a tiempo, a pesar de que Ocariz renunció un día anterior. Aunque sea polémica la decisión, fue justa. La ley es coherente y debe ser respetada. Todos los actores estaban absolutamente informados de cuál era la fecha límite”.

“El voto que llaman entubado es un voto mayoritario en Venezuela. En las últimas elecciones, el voto entubado fue más del 92%, la gente está acostumbrada a eso, sin embargo, el sistema permite escoger el elector que tú quieras y no es complicado. La gente puede observar en el portal del CNE como se vota y es muy rápido. Las críticas en el voto han sido bienvenidas. Este sistema permite el voto libre de la gente, y no está amarrado por los partidos”, aseguró.

Sobre la entrega de los resultados el 21N dijo que “será depende de la entrega de actas. Eso dependerá de resultados de un estado a otro estado. Dependiendo del cierre de todas las mesas y del proceso de transmisión, esto puede ser antes o después, yo no me atrevo a dar una hora. En estos comicios los resultados suelen ser apretados. Vamos a estar muy atentos a que no haya publicidad en temas políticos, sino solo técnicos”.

CNE tratará en el año 2022 el referéndum revocatorio



Finalmente, en torno a un posible referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, Enrique Márquez aseveró que “habrá que esperar que el CNE cierre esta etapa de elecciones. El revocatorio es un derecho de los venezolanos, y el CNE y el poder público deben facilitar este derecho constitucional. El CNE debe prepararse y trabajar para ese referéndum revocatorio. No tengo dudas de que ese tema será tratado, no solamente desde el punto de vista político, sino también técnico. El revocatorio debe contar con el respaldo de la mayoría del directorio del CNE. Venezuela se verá inmersa, quiera o no, para el revocatorio el año que viene”.

“El mapa que resulte del 21N tendrá mucho que ver en torno al revocatorio. Debe revisarse el tema jurídico para garantizar que este derecho constitucional sea facilitado por el Estado y no obstruido”, concluyó.