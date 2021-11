Elecciones en Nueva Esparta: denunciaron irregularidades

La experta electoral Emperatriz Gamazo denunció irregularidades en la instalación de mesas electorales en el estado Nueva Esparta.

Resaltó que en la mesa 1 de la Escuela Rafael Hernández en Coche se extravió la memoria removible de la máquina.

«En este momento se está presentando una comisión del CONAS, con todos los que estaban en la instalación de la máquina. Esto es un delito electoral gravísimo. Hasta que no aparezca la memoria no pueden irse del lugar».

Asimismo, en el Centro electoral Maestro Goyo Romero en Porlamar una máquina no funcionó y todavía no la sustituyen.

«En los protocolos que existen en el Manual de la Mesa Electoral establece que el técnico con el operador tiene 30 minutos para resolver. Si no pueden hacerlo deben reportar a una sala situacional nacional para que autoricen la reposición de la máquina. Luego tienen 90 minutos para solucionar el problema».

Elecciones en Nueva Esparta

Destacó que esto no es algo que no esté previsto, es un protocolo y hay incidencias que pueden presentarse en el momento de la instalación.

La experta electoral hizo un llamado al ente comicial y los cuerpos de seguridad a tomar acciones en las irregularidades en la instalación de mesas electorales.

A su vez, agregó que en estas elecciones se prohibió el uso de puntos rojos o de cualquier otra tendencia política. Gamazo resaltó que los testigos de mesa deben estar atentos con los votos asistidos.

«El Conapdis envió la data de todas las personas con carnet de discapacidad al CNE. Los discapacitados solo pueden ir con un acompañante y estas personas deben votar en la mesa 1 de todos los centros. Los testigos de todos los colores deben estar muy atentos a esto».

¿Qué dijo el CNE sobre la instalación de mesas electorales en Nueva Esparta?

El director regional del CNE, Joe Uzcátegui aseguró que el proceso de instalación se ejecutó sin novedad en la entidad insular.

En este proceso estuvieron presentes los miembros principales, accidentales, testigos, operadores y técnicos.

También, afirmó que se garantizarán las medidas de bioseguridad durante el proceso de votación este domingo.

Datos electorales en Nueva Esparta

En el estado Nueva Esparta se elegirán en estos comicios un gobernador, 11 alcaldes, 7 legisladores y 77 concejales.

En las elecciones votarán 386.899, se activarán 238 centros de votación y se desplegarán 528 mesas.

Además, en las elecciones de este domingo el Plan República desplegará a cerca de 2.500 funcionarios de todos los cuerpos castrenses.

