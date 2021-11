España | Carmen Borrego da a conocer su verdadero nombre en ‘Sálvame’

Carmen Borrego siempre ha generado interés, entre otras cuestiones, por ser hija de María Teresa Campos. Lo cierto es que cuando era directora de diversos programas contaba con cierta privacidad que en la actualidad no tiene. Y es que es un hecho que su vida personal cada día llama más la atención entre los espectadores de ‘Sálvame’.

El pasado viernes, Carmen Borrego acudió al programa como colaboradora. Es entonces cuando se abordó uno de los temas que más llama la atención en los espectadores. Estamos hablando del motivo por el que se apellidaba Borrego mientras que su hermana Terelu utilizaba el apellido de su madre: Campos.

Muchos son los que llegaron a pensar que Terelu Campos renegaba de su padre mientras que Carmen Borrego lo hacía de su madre. Evidentemente, nada más lejos de la realidad. Aunque ya lo han dejado claro en diversas ocasiones, el pasado viernes la hija pequeña de María Teresa Campos aprovechó la ocasión para dejar sin palabras a la audiencia de ‘Sálvame’ con una confesión.

¿Qué desveló exactamente? Nada más y nada menos que su verdadero nombre. Un dato que, hasta ahora, no había salido a la luz. Todo comenzó cuando los colaboradores comenzaron a hablar de los nombres reales de algunos personajes. Por ejemplo, Bárbara Rey y Belén Esteban son María y María Belén respectivamente.

Es entonces cuando Carmen Borrego decidió hablar en primera persona: “Yo me llamo Carmen Rosa”. Carlota Corredera, al escuchar a su compañera, no dudó en responder: “¿Teresa Lourdes y Carmen Rosa? Madre mía”. Al ver la reacción que había tenido la presentadora de ‘Sálvame’, la hija de María Teresa Campos quiso ser contundente: “Es mi nombre, no hay que avergonzarse”.

Sea como sea, lo cierto es que Carmen Borrego ha conseguido ganarse el respeto, el cariño y la admiración de la audiencia de ‘Sálvame’. Tanto es así que se ha convertido en una de las colaboradoras estrella del programa de Telecinco. Es evidente que aunque empezó esta nueva andadura profesional con miedos, está consiguiendo superarlos poco a poco y con creces.