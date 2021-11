Hernán Eloy transcendió a la muerte: Por José Amalio Graterol Jatar

HERNAN ELOY TRASCENDIÓ A LA MUERTE



Los seres humanos terminamos nuestro ciclo de vida, a pesar de la

lucha por vivir más, que forma parte de nuestra naturaleza. Ahora le ha

tocado a nuestro querido Hernán Eloy, se fue dejando a sus seres

queridos, tras una agonía que le demostró a la muerte que trascendería

en medio de la tribulación causada por la enfermedad



Tuvimos la extraordinaria oportunidad de seguir en la distancia, paso a

paso la ruta de su encuentro con Dios. Su hijo. Hernán Jesús, dentro

de su inmenso dolor, nos comunicó a cada instante lo que acontecía

con su amado padre, a sabiendas del gigantesco amor que todos le

tenemos, compartió generosamente con nosotros, su angustia, sus

temores y su sufrimiento por la despedida. Rita con su amor de

compañera ejemplar, imbatible, discreta, buscando aliviar la carga de

su padecimiento y sus otros hijos, los morochos, en medio de esta

diáspora que nos ha tocado vivir a los venezolanos, como pueblo

separado físicamente por los tiranos, pero unidos emocional y

amorosamente. El odio que nos arrojan, divide físicamente, pero el amor

nos unifica sin importar distancias, ni tiempo.



La vida de Hernán terminó .Sin embargo venció a la muerte que lo

separó del plano terrenal, pues su vida trascendió por encima de la

desaparición física. Quedan los recuerdos gratos: el hombre generoso

que siempre estuvo dispuesto a ayudar y pongo el ejemplo de Braulio,

a quien enseñó a leer y los que siempre estábamos con él a esa edad,

no lo supimos, sino por la revelación que ha hecho Braulio.



Cumplidor de su deber a todo trance, aún recuerdo en relación con uno

de sus primeros trabajos, cuando era estudiante, tenía que supervisar

semáforos en Caracas y siempre cumplió con esa labor en la cual no lo

supervisaban con esmero. No salíamos a divertirnos, ni siquiera al

Hipódromo, si antes no había cumplido con su deber y reportado

cualquier novedad.



Unido a sus padres abuelos, hermanos tíos, primos, sobrinos fue

ejemplo de cordialidad, entrega y dedicación y sobretodo de una

empatía generosa, transmitiendo su afecto y respeto a todos.

Hoy Hernán le ganó la batalla a la muerte, pues así como yo tengo de

él, recuerdos muy alegres, que se agolpan en mi mente de tiempos y

situaciones felices, todos los que lo conocieron coinciden en afirmar

como una de sus características esenciales que fue un buen hombre.

Su tránsito por este mundo queda coloreado por esa significativa e

importantísima cualidad. Por eso trascendió a la muerte, deja el

recuerdo y el ejemplo de haber sido un buen hombre.



Me permito traer a colación la memoria de nuestra juventud que

disfrutamos Alejandro, Hernán y yo. En la cual Papantonio se sentaba

con nosotros y nos relataba sus anécdotas, que nuestros padres y tíos,

sabían siempre en que andábamos y hasta llegamos a decir que

conformábamos la Asociación de Partidazos Unidos (APAU) y

teníamos una ridícula canción: “disapeer” como símbolo.



Hoy comienza la trascendencia de Hernán, no es solo un recuerdo

gratísimo y feliz, es un ejemplo a seguir, cada vez le brindemos a alguien

una sonrisa que necesita, un abrazo solidario y al hacer las cosas

sencillas con empatía, recordaremos e imitaremos a Hernán.

El coloquio bajo la palma del poeta Andrés Eloy, que tantas veces

practicó debe ser nuestro mejor homenaje a quien hoy se separa de

nosotros: “Lo que hay que ser es mejor, y no decir ni que se es

bueno ni que se es malo, lo que hay que hacer es amar lo libre en

el ser humano.”



Hernán: Nos reencontraremos, creo en la reencarnación de la carne y

allí volveremos a vernos con nuestros seres queridos, que nos

precedieron.