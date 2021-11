Review: Shin Megami Tensei V, Forza Horizon 5 y Jars

Estos son los mejores videojuegos que sin importar qué consola sea tu favorita o qué género prefieras revisamos, así que si eres fanático de la tecnología tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección. Esta semana presentamos: Forza Horizon 5, Shin Megami Tensei V y Jars.

Shin Megami Tensei V

Para quienes no conozcan la saga, se trata de un juego RPG y uno de los que te hacen pensar muy bien cómo enfrentar a los enemigos.

En esta ocasión tomamos el papel protagónico es de un estudiante que termina por accidente investigando unos rumores que aseguran que en un túnel aparecen demonios. Tras un terremoto, el protagonista despierta en una versión apocalíptica de Tokio y es salvando por Aogami, con quien nos fusionaremos para convertirnos en Nahobino, para pelear con los enemigos, y que a su vez, tienen la posibilidad de unirse a tu equipo.

Cada demonio es diferente, así que los tendrás que fusionar e ir enlistando más a tu equipo si quieres pasar por todas las misiones, pues hay que decirlo, es un juego bastante difícil así que tendrás que ser paciente y cauteloso con cada movimiento que hagas.

Tiene algunas novedades con respecto a sus predecesores que le agregan profundidad al juego y que demuestran el detalle que los desarrolladores le pusieron a esto, pero nada innovador.

Gráficamente cumple sobre todo si estamos conscientes de las capacidades técnicas del Switch y en cuanto a la música, va a la perfección de lo que nos encontramos en el juego.

Sin duda es un juego muy entretenido con una historia rara, pero que una vez que le entiendes te mantiene pegado al control. Le damos un 8 de 10. Está disponible solo en Switch.

Forza Horizon 5

Se trata de uno de los mejores juegos de carreras que demuestra todo el potencial técnico de esta generación y como ya es costumbre, logra lo que muy pocas entregas, pues logra ser perfeccionado y pulido, y Forza Horizon 5 no es la excepción.

Es de verdad muy entretenido, tanto si lo disfrutas solo, en compañía o en línea. Tiene una gran variedad de autos, así como mejoras para estos, además de escenarios y modos de juego, entre ellos lugares de Latinoamérica como México, que se irán cambiando según la época del año.

Además, habrá contenido descargable con el que podrás ir obteniendo más vehículos, esto por medio del Car Pass de Forza Horizon 5 que incluye 42 autos que se irán liberando semanalmente y de los cuales ya hay 8 disponibles.

Como ya lo mencionamos las gráficas no tienen comparación, además el gameplay entre realista y arcade, te harán quedarte horas frente al control.

Tal vez lo único malo es que no tiene muchas innovaciones, pero es algo que pasa desapercibido al disfruta de todo el resto de puntos positivos que tiene. Está disponible en Xbox Game Pass sin costo adicional y con Xbox Cloud Gaming. Le damos un 9 de 10.

Jars

Es un juego de estrategia y puzzles que podría parecer sencillo, pero tiene su complejidad.

Con un diseño de arte sombrío, en donde el protagonista Víctor, tendrá que descubrir qué le pasó a su padre.

El modo de juego es sencillo tienes que reventar frascos para saber qué hay dentro, así que tienes que ser rápido porque dentro puede haber villanos u objetos que te ayudarán a eliminarlos, y así evitar que alguno de ellos te toque.

De esto trata todo el juego, así que no hay mucho que decir, pues si te gustan los títulos para pasar el rato, esta es una opción para hacerlo en el Switch. Le damos un 7 de 10.

