Vídeo Diputado Jony Rahal en TV «Reto a los falsos opositores a que digan si van a promover el revocatorio contra Maduro»

REPORTE CONFIDENCIAL . El programa: Así comienza la tarde» transmitido por Unitv, canal 11 de Unicable, con el periodista Rodolfo Carreño, en la Isla de Margarita del estado Nueva Esparta, tuvo como entrevistado al diputado Jony Rahal.

El parlamentario, respondió algunas preguntas del comunicador social relacionadas con el acontecer político nacional y regional. Los dardos apuntaron hacia; el revocatorio de Maduro, «la falsa oposición», las tarjetas «secuestradas», la manipulación de Morel, entre otras afirmaciones, de la cuales extraemos lo siguiente:

«Muy pronto habrá un proceso Nacional de elección y el pueblo va a decidir si él (Maduro) se queda o sale y buscó (Maduro) a hacer todo esta maraña para debilitarnos(…) . Hay que hablarle claro a la gente… otro gallo cantaría sí esos compañeros que en algún momento fueron opositores, estuviesen en una sola tarjeta regional y no en las secuestradas por el (TSJ)

En otra parte de la entrevista Rahal afirma:

» Yo quiero ver y reto a los candidatos las tarjetas secuestrada por el TSJ; a todos ellos A que digan si ellos van a trabajar por la libertad de Venezuela, yo los reto y que me digan si ellos van a luchar si hay unas elecciones presidenciales adelantadas o un revocatorio, si ellos van a trabajar para lograr lo que queremos todos los venezolanos (la salida de Maduro). Yo creo que ellos ( los falsos opositores) nunca han hablado sobre eso. Por el contrario se han dedicado a desprestigiar a 37 diputados que hemos estado en el exilio.

Si aquí hubiera Estado Derecho, ya estarían demandados, afirman lo falso cuando dicen que «yo maneje ayuda humanitaria, desde Perú, no he administrado un solo bolívar del erario público (….) vengo de una familia con principios y valores yo no vivo de la política, gracias a Dios nunca me ha hecho falta. «Yo más bien me salí de cuidar mi parcela para ir a hacer la parcela del colectivo, para transformar el colectivo… ellos no, ellos….(Familia Morel Rodríguez) se fueron a la política, para enriquecerse una manera desmesurada y no tienen como probarlo»

A continuación el video completo de la entrevista: