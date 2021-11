¿Votarán los jóvenes este domingo 21N?

El 21 de noviembre se realizarán las elecciones regionales, un proceso que se espera con incertidumbre ante el desinterés de gran parte de la población, donde la abstención pudiera llegar a ser la protagonista del próximo domingo.

Algunos jóvenes venezolanos muestran su rechazo y desinterés ante estas elecciones que a su juicio son «más de lo mismo y no hay garantías dentro del organismo», sin embargo, otros consideran que es importante ejercer el derecho al voto.

Ahora es noticia: Instan a las embarazadas a reforzar medidas contra la COVID-19

Elecciones regionales

Todos Ahora consultó a algunos jóvenes para saber si saldrán a ejercer su derecho al voto, donde la mayoría de las respuestas fueron negativas ante esta interrogante.

Yarson Rodríguez, joven caraqueño consideró que siempre son los mismos resultados y no está interesado en las votaciones. «Siempre son los mismos candidatos y no estoy muy interesado en las elecciones porque sabemos cuáles serán los resultados».

Por otra parte, Jorge Torres también de Caracas, resaltó que no ejercerá su derecho al voto. «No estoy registrado en el CNE y no encuentro motivación por algún partido que me emocione. No le encuentro la lógica porque todos sabemos cuáles son los resultados».

Sarlyn Castellanos es otra caraqueña que no saldrá a votar este próximo domingo, ya que «siempre son los mismos candidatos y las mismas elecciones. Tampoco conozco a muchos candidatos».

Elimelec Vivas de 19 años, joven de Táchira, resaltó que sí ejercerá su derecho al voto, ya que «es la manera de expresarse». «Es bueno porque así decidimos lo que queremos en nuestro país».

En cambio, José Galviz comentó que «Tal vez vote, pero sinceramente las personas hablan y no cumplen. La idea es que propongan y lo cumplan», confesó.

Jerson Casteñeda, de 22 años, afirmó que sí votará. «Saldré a votar por Fuerza Vecinal para buscar una nueva alternativa. Considero que todas las elecciones son importantes y asumir el compromiso». Asimismo, señaló que está optimista ante un cambio en el estado Nueva Esparta y «se debe asumir lo que venga».

Selena Romero, también habitante de la isla, comentó que saldrá el domingo a ejercer su voto. «Sí voy a votar y conozco la propuesta del candidato. Creo que los jóvenes nos hemos levantado para hacer un cambio. Aún tenemos la esperanza, pero luego pasa que no se dan las cosas. Pero tenemos la seguridad y la fe de que pueda pasar ese cambio», dijo.

Los jóvenes zulianos opinaron que si votarán el próximo domingo, ya que la parte deportiva es un factor fundamental para mejorar la sociedad en la región.

«El deporte ha decaído en los últimos tiempos y estamos buscando la manera de tener mejores condiciones para ejercer nuestra pasión», dijo Teorbis Pernía.

Asimismo, resaltó que asegura que algunos candidatos tienen como punto importante rescatar el deporte «para que esto pueda unir a la comunidad». Además, aseguró que si habrá un cambio en el ámbito deportivo.

En la misma línea, José Ortiz comentó que votará para que renazca el cambio en Maracaibo. «Sí, es importante votar para que vuelva la esperanza y para que los jóvenes no se vayan del país. Cuando vuelve la esperanza sería un buen cambio para el estado Zulia».

Isabel Miranda, también del Zulia, comentó que «Sí votaré porque los jóvenes necesitan un cambio y ya llegó. Con esto aseguraremos nuestro futuro y el de los jóvenes que se fueron del país».