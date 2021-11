▷ Usuarios reportan caída de la plataforma del Banco de Venezuela #20Nov

@BcodeVenezuela de verdad que ustedes son ineficientes. No hay un fin de semana que su plataforma no presente fallas. No lo hay. Tengo toda la mañana intentando ingresar a la cuenta y es imposible. Para lo que quedó lo que una vez fue el mejor banco de Venezuela. Tiempo pasado

— Alejandro (@ZOchomiluno) November 20, 2021