Inicio de jornada electoral en Petare tuvo poca afluencia de votantes este #21Nov

Caracas.- Este 21 de noviembre se está realizando en Venezuela un proceso electoral para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes, incluidos los candidatos a legisladores regionales y concejales. En el recorrido realizado por El Pitazo en cinco centros electorales de la parroquia Petare, en la Gran Caracas, a tempranas horas de la mañana, se reportó poca afluencia de votantes, a excepción de un colegio en el que había cola desde temprano.

En la U.E.N. Dr. José de Jesús Arocha, ubicado en la redoma de Petare, a las 8:10 am estaban funcionando 9 de 10 mesas electorales. Los ciudadanos consultados por El Pitazo aseguraron que a las 6:00 am el colegio electoral ya estaba funcionando; no obstante, transcurrió una hora (7:34 am) para que las filas comenzaran a correr. La formación se dividió en dos partes dándole prioridad a los adultos mayores.

Por otro lado, comentan que el proceso de elección ha sido rápido y sencillo. ‘‘El Plan República vino aquí, tomaron fotos y videos de protocolo. No pasó a mayores’’, señaló una mujer de 31 años de edad, que desde las 6:00 am se plantó en las adyacencias de la unidad educativa.

En una caravana de motos, el candidato a la Gobernación del estado Miranda, David Uzcátegui, se propuso recorrer los lugares de votación. El medio de comunicación logró capturarlo en video en la U.E.N. Dr. José de Jesús Arocha.

En dos instituciones del sector Fechas Patrias, solo están operativas seis mesas electorales. En el Colegio Consuelo Navas Escobar, ubicado en el barrio El Torre, era casi nula la presencia de ciudadanos en la instalación (8:46 am). Los encargados de atender en la puerta cuentan que las personas votan y se van de inmediato, porque el mecanismo de sufragio no ha presentado fallas. ‘‘No se acumulan porque saben por quién votar’’, resaltan.

La situación fue similar en el Colegio Luisa Cáceres, ubicado en la misma cuadra de la zona popular. Usuarios han notado que la presencia de electores ha sido muy baja.

En la entrada del Mariano Picón Salas, el segundo centro más importante de la parroquia, El Pitazo observó, a las 8:20 am, la acumulación de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Minutos más tarde, las personas consultadas, a las 9:00 am, indicaron que los votantes han asistido ‘graneaditos’. Una pareja de la tercera edad expresó con asombro: «el colegió está vacío».

Por último, en la Unidad Educativa Rafael Napoleón Baute, ubicada en la avenida principal de José Félix Ribas en Petare, se instalaron las 10 mesas electorales a las 6:00 am. Hasta el momento, ese ha sido el colegio con más electores, donde las filas superan las 20 personas (9:24 am). En los centros mencionados no se está utilizando tinta indeleble, solo marca huellas.

‘‘La única irregularidad que notamos es que se fue la luz. Pero aquí siempre se va, no lo vemos como un saboteo’’, detallan tres personas que se encontraban reunidas conversando acerca del candidato que eligieron. No se observaron puntos partidistas al momento del recorrido.

Colas de gasolina y actividad comercial

A pesar de que el país se encuentra en una jornada electoral, los transeúntes se desplegaron para cumplir con sus actividades habituales, como la compra de alimentos en el mercado de la avenida principal de José Félix Ribas en Petare. También las colas en las estaciones de servicio subsidiadas se mantienen relativamente largas, no solo en esa parroquia, en el municipio Libertador el movimiento de personas ha sido leve y las vías de tránsito están sin tráfico.

Andrea GarofaloGran Caracas