Músicos celebraron su récord Guinness

Los músicos, personal administrativo y obrero del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela celebraron el récord Guiness alcanzado como la orquesta más grande del mundo. La adjudicadora oficial de Guinness, la mexicana Susana Reyes dio a conocer la noticia de manera oficial.

De los músicos venezolanos que interpretaron el pasado 13 de noviembre la Marcha eslava, del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, 8.573 fueron acreditados por Guinness World Records como la orquesta más grande del mundo. La cifra logró superar la marca anterior registrada por músicos rusos en 2019. Hay que aclarar que los 12.000 músicos convocados en el Patio de Honor de la Academia Militar el sábado 13 de noviembre no calificaban para el récord: sólo participaban los músicos que ejecutaran la obra sinfónica.

La fecha fue festejada en la sala Simón Bolívar en un acto que contó con la asistencia de las hermanas del maestro José Antonio Abreu, Ana y Betty Abreu. También estuvieron presentes cinco de los seis directores de la orquesta más grande del mudno: Andrés David Ascanio, Urielis Valentina Arroyo, María Gabriela Hernández, Diego Alfonso Luzardo y Naileth Alejandra Castro.

Tras el gran anuncio del récord Guinness, los músicos de la Orquesta Simón Bolívar se prepararon nuevamente. Era el momento de interpretar el emblemático tema We Are The Champions de Queen bajo serpentinas plateadas. El evento cerró con la interpretación del tema Venezuela y la fotografía oficial con el certificado.