Abstención y mesas con problemas fue lo más reportado por Infociudadanos este #21Nov

1313701

Las elecciones regionales de Venezuela se realizaron este 21 de noviembre y los infociudadanos de El Pitazo dijeron presente para informar sobre el proceso desde sus localidades. Con más de 25 reportes hechos desde distintos estados, la tendencia apuntó hacia unas votaciones con poca afluencia en los centros y algunas mesas que tuvieron problemas para recibir electores.

En horas de la mañana, el infociudadano Arich Romero hizo un recorrido por nueve centros de votación ubicados en La Vega, Macarao y Caricuao (oeste de Caracas). En cada uno de ellos detectó poca cola en los alrededores, pero normalidad respecto a la velocidad del proceso. Entre estos centros estaba el liceo Francisco Fajardo, el Colegio Isaura Correa, la U.E. Claudio Feliciano y el Instituto Nacional de Deportes.

9:30am #TuPitazo | Reportan que los centros de votación Liceo Francisco Fajardo, Colegio Isaura Correa, Claudio Feliciano, UD7, Pedro Fontes, IND, Monseñor Plaza, Bermúdez y liceo Mandarino, en #Caracas, tienen poca afluencia de personas #21nov – vía infociudadano Arich Romero pic.twitter.com/tGObThPfZ6 — El Pitazo (@ElPitazoTV) November 21, 2021

Una situación similar reportaron los infociudadanos Ingrid Reyes, Héctor Martínez, María Luisa Guerra y Domingo Pietrini en el Inces (Palo Verde), la Cámara de Industriales del estado Miranda (Chuao), el liceo Lino de Clemente (La California) y el Colegio Abilio Reyes Ochoa (El Hatillo), respectivamente.

Reyes también sumó otro reporte durante el día al denunciar que ciudadanos afectos al oficialismo no permitieron la juramentación de algunos miembros de mesa en el núcleo de Palo Verde (Caracas) de la Universidad Simón Rodríguez. Lo mismo haría Pietrini, quien informó que en el pueblo de Baruta se estaba marcando a los electores con una calcomanía para que luego retiraran dos medicamentos gratis en la sede de FarmaBaruta, como recompensa por votar por la candidata Georgette Topalían.

Vanessa de Anderson reportó que en la U.E. Fray Luis Amigo, en Colinas de Bello Monte, los miembros de mesa no se habían presentado a las 9:45 am. Además, denunció que su madre sigue apareciendo como votante activa pese a tener 30 años de haber fallecido, y lo hace en un centro electoral en el 23 de Enero, no donde le correspondía.

Las regiones presentaron mayor cantidad de incidencias

Los infociudadanos del interior del país también colaboraron con sus reportes durante la jornada, denunciando una cantidad mayor de problemas que en la región capital.

Desde el centro de votación Instituto Cantores, en Maracaibo, la ciudadana Josy Torres denunció que hasta las 10:30 am se estaba exigiendo carnet de vacunación para poder votar, un requisito no establecido por el CNE, pero luego se solventó la situación tras la intervención de la policía.

También en el estado Zulia, Jairo Carrero reportó que en la escuela Dr. Raúl Cuenca (en El Guayabo) solo estaban permitiendo votar a los miembros de Psuv y a las 7:55 am se quedaron sin servicio eléctrico en el centro.

En la escuela Aragüita I, ubicada en Ocumare del Tuy (Miranda), Catherine Rodríguez denunció que su padre fue a votar, pero el comprobante emitido por la máquina no coincidía con lo seleccionado por el ciudadano.

1:30pm #TuPitazo | La infociudadana Ghada Richani reporta que en el centro electoral de la escuela Maura, en Barquisimeto estado #Lara, al salir de ejercer el voto llaman a personas mayores a una casa cercana, donde les piden su cédula y el carnet de la patria #21nov — El Pitazo (@ElPitazoTV) November 21, 2021

Desde el sector El Tostao de Barquisimeto (Lara), Ghada Richani informó que personas afectas al oficialismo estaban convocando a los votantes de la tercera edad a una casa aledaña al centro Escuela Maura para pedirles su cédula y carnet de la patria con la finalidad de registrar su participación en los comicios.

Pedro ReyesGran Caracas