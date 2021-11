Adele reinicia la presentación en vivo después que los nervios le impidieran continuar

Adele se vio obligada a reiniciar su canción “Easy On Me” después de que sus nervios se apoderaran de ella durante su presentación “Audience With” que se encontraba repleta de estrellas.

La exitosa cantante, de 33 años, deleitó a los fanáticos con un especial de ITV grabado frente a amigos famosos el 6 de noviembre en el London Palladium.

Sin embargo, admitió que se estaba “cagando” cuando se trataba de interpretar su último sencillo número uno y decidió reiniciar su canción después de un tropiezo inusual.

Durante las primeras líneas de su canción número 1, Adele, que llevaba un deslumbrante vestido negro Louis Vuitton de Nicolas Ghesquière, expresó: “Una vez más, me estoy cagando, ¡tengo miedo!”.

Los espectadores vieron como la banda de acompañamiento se detuvo abruptamente y ella se detuvo para tomar una taza de té de manzanilla antes de reiniciar la pista, para el deleite de su audiencia.

Adele bromeó diciendo que había pedido miel caliente pero le dieron manzanilla, ya que admitió que “no era una diva”, por lo que no le pidió al miembro de la tripulación que cambiara la bebida.

Los espectadores famosos, incluidos Boy George y Emma Thompson, vitorearon entre la multitud mientras veían a Adele reanudar la canción con un tono perfecto.

En otra parte durante el espectáculo lleno de estrellas, Adele rompió a llorar cuando fue sorprendida por su antigua maestra de escuela mientras estaba en el escenario durante la grabación.

La creadora de éxitos de Skyfall solto una cuantas lágrimas de alegría frente a la multitud repleta de estrellas cuando se reunió con la maestra, que le enseñó en la escuela Chestnut Grove en Balham.

Adele fue sorprendida por su ex maestra, la señorita McDonald, momentos después de que le dijera a la actriz Emma, ??Cruella, que la maestra era una de las personas más influyentes de su vida.

Emma te preguntó: “cuando eras más joven, ¿hubo alguien que te apoyó y te inspiró, o que sabes que te protegió de todas las pruebas y tribulaciones de la vida y te inspiró a seguir adelante?”

“Sí, tuve una profesora en Chestnut Grove que me enseñó inglés”, respondió Adele. “Era la señorita McDonald. Se fue cuando yo tenía ocho años. Fue solo un año, pero ella realmente me metió en la literatura. Siempre he estado obsesionado con el inglés y obviamente ahora escribo letras. Ella era tan jodidamente genial. Muy atractiva, realmente hizo que nos importara y sabíamos que se preocupaba por nosotros”.

Adele agregó que la señorita McDonald era tan “identificable y simpática”.

Emma miró a Adele y dijo: “Sí, porque en realidad es extraño, lo suficientemente divertido …”

Y la cantante le preguntó: “¿Está ella aquí?”.

“Ella está aquí esta noche”, respondió la estrella de Cruella.

Adele junto a su maestra, la señorita McDonald

Adele comenzó a sollozar al ver a la señorita McDonald caminar hacia ella y se abrazaron por un momento antes de que la ex maestra le dijera: “Gracias por recordarme”.

Adele respondió: “Dios mío, realmente cambiaste mi vida”.

Después del emotivo momento, Adele corrió hacia su maquillador, quien estaba disponible para arreglar su rostro manchado de lágrimas después de que ella derramara algunas lágrimas por la reunión especial.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial