Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 21 al 27 de noviembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 21 al 27 de noviembre de 2021 y los números de la suerte

Aries

Palabra clave: Remisión

Números de suerte: 2275

Un período negativo se aleja y sientes como una energía renovada muy beneficiosa dentro de tí. Leerás al detalle un escrito o documento. Etapa donde logras enderezar errores del pasado. Recuperas el tiempo perdido. Le darás más placeres a tu cuerpo. Hecho curioso con un consejo que no pediste. Te ocupas de una receta de cocina muy especial. Mujer blanca llega para ayudarte. Un libro. Mujer llega a la puerta de tu casa. Un sueño donde recibes unas revelaciones importantes. Un dinero. Asuntos o diligencias que se dan rápidas y fáciles. Propuestas.

SALUD: Terapias complementarias muy efectivos.

DINERO: Renovando planes. Acción grupal. Llega lo esperado. Desarrollas un proyecto cuyos resultados serán muy positivos. Buscas asesoramiento. Los problemas se solucionan. Los cambios están en camino, se abren puertas. Contacto con compañías de renombre o muy dinámicas.

AMOR: Nuevas amistades. Hombre de cabellos castaños muy positivo. Cambios en la agenda por un encuentro furtivo. La sinceridad será la clave de una relación.

PAREJAS: Hablan sobre una casa o vivienda. Dinero para gastar y comprar. Un contrato. Las sombras del pasado se apartan y entran en un período de estabilidad.

SOLTEROS: Vuelves a estar o a salir con alguien del pasado. Apoyas a un amigo que pasa por una ruptura. Disfrutas de ambientes muy agradables.

MUJER: Algo con viaje internacional llamará tu atención. Cambios en un grupo de trabajo. Viajes con la familia. Día de nostalgia. Picardías y emociones. Se concreta una cita. Estas en medio de una lucha. Se cierra una puerta pero se te abren otras.

️HOMBRE: No te enganches con problemas ajenos. Necesidad de seguridad. Alguien te agradece su sinceridad. Nuevos amigos. Tu vida social da un cambio. Acertividad a la hora de emitir tus opiniones.

️CONSEJO: Bendice y proyecta la abundancia.

Tauro

Palabra clave: Recompensa

Números de suerte: 2567

Ejercerás el papel de proteger e inspirar a los demás o a una persona en específico que te importa. Un sensación de confianza entra dentro de ti haciéndote sentir más optimista frente a nuevos retos. Contacto con personas que trabajan en publicidad. Tema vinculado con un padre o con una madre. Un juego de domino. En un mercado o sitio donde ves frutas te encuentras con alguien conocido. Un día donde toda tu agenda cambia de actividad, ritmo o frecuencia. Vas a un lugar en forma inesperada. Algo con un galón de pintura. Asunto con un bautizo o iniciación.

SALUD: Toma en serio caminar, así sea en una caminadora.

DINERO: Un desorden que arreglar en la oficina. Reclamo o asunto corporativo te trae estrés. Limpiar, botar y organizar el escritorio. Alguien viene para solicitar tu ayuda.

AMOR: Te enamoras de los ojos o mirada de una persona especial para ti. Recuerdas a una abuela. Querrás arreglar una habitación de manera diferente.

PAREJAS: El orgullo causa dificultades. Si son dueños de una propiedad pronto tendrán que hacer arreglos. No dudes de tus habilidades para solucionar problemas y manejar crisis.

SOLTEROS: Cambio de ambiente y de humor para invertirlo inteligentemente en tu mejoría. Necesidad de programar tu tiempo. El tiempo es oro. Equilibrios.

MUJER: Aunque parezca difícil, deberás ser sensible y esforzarte por seguir el curso de los acontecimientos. Una disposición necesaria para seguir adelante. Una tares particular muy exigente. Muchas responsabilidades por estos dìas. Un viaje es aplazado.

️HOMBRE: Un freno a tus propias emociones. Sentirse indeciso por cuál camino seguir. Suspendido un partido o una entrega. Acuerdos, buscando la estabilización de las fluctuaciones económicas. Impulsividad e inmadurez. Deberás enfrentar los asuntos que te quitan el sueño, agarrando el toro por los cuernos.

️CONSEJO: Cuidado con comprar excesivamente a crédito.

Géminis

Palabra clave: Reserva

Números de suerte: 9257

Calma y tranquilidad para esperar el mejor momento en el juego de la estrategia. Sigue el curso de los acontecimientos. Lo que está atrasado poco a poco y por partes, llegará. Contacto con personas involucradas con alimentos. Deberás ser muy audaz, capaz y creativo/a para estabilizar tus logros. Viajes, traslados. Mucho movimiento. Algo mentolado. Asunto con unos tickets. No te llenes de rabia, suelta y aléjate. Se enfatizan el amor, la maternidad y la paternidad. Gran imaginación.

SALUD: Superas una molestia fastidiosa.

DINERO: Te citan a una reunión para hacerte una propuesta, será buena. Hombre bajo de estatura con un cheque en la mano. Ayudas en un negocio familiar. Buenas energías con ventas y en relaciones públicas.No dejes nada al azar.

AMOR: Podrás decidir entre dos alternativas. Viajes cortos llenos de alegría y amor. Una combinación adecuada de fuerzas generará éxito. Dualidades.

PAREJAS: Amabilidad y sensibilidad para sortear la presión. Asociación productiva en pareja. Pequeños dilemas.

SOLTEROS: Se forma una idea en tu cabeza, reflexionas, elegir ¿Qué camino sigo? Receptividad. Cuidado con la credulidad en momentos en los que debes poner las.cosas en duda. Desequilibrio emocional y gran sensibilidad. Un propósito amable y no agresivo.

MUJER: Un vestido llama tu atención y te lo compras. Cuidado con pequeños accidentes en la cocina. Cambio de imagen, tratamiento estético en la cara. Felicidad, amistad, bondad. Noticia del exterior te hace sonreír. Trabajando en equipo lograrás mucho más.

️HOMBRE: Te ocupas más de tu imagen personal. Perfume. Regalos. Llamas la atención en un sitio por lo que llevas puesto. Reuniones y celebraciones por triunfo sorpresivo. Una relación laboral que culmina. Discusión telefónica con una mujer de mediana edad.

️CONSEJO: Canaliza tu mente y concreta tus energías. No pasará nada malo, todo lo contrario.

Cancer

Palabra clave: Liberarte

Números de suerte: 1205

Controla los pensamientos negativos acerca del futuro. Recibes una noticia por vivienda. Buenas nuevas acerca de un trabajo. Ten calma y analiza lo que quieres hacer por tu familia para el año que viene, el cómo y el cuándo. Debes sentirte seguro de lo que vas a decidir en función de mejorar física o intelectualmente. Escucha los consejos de esa persona que te quiere. Familiar que te extraña te llamará o escribirá en los próximos días. Reunión con alegrías entre amigos y bienquerientes.

SALUD: Un malestar gripal te traerá en principio la consabida duda «de qué se trata ésto, será o no será».

DINERO: Recibes un dinero que estaba pendiente. Un pago extra o doble. Te ofrecen algo y lo piensas mucho, reacciona rápido.

AMOR: Deberás alejarte de la depresión y de los pensamientos negativos. La sinceridad aclara malos entendidos. Te citas con un afecto para aclarar cosas importantes.

PAREJAS: Copas y alegrías, celebraciones con amigos en común. Mudanza, planes, quizás sí, quizás no. Nuevas oportunidades en lo laboral para tu pareja. Indecisiones.

SOLTEROS: Posibilidad de nuevas perspectivas laborales. Posibles descontentos con un grupo. Se expande tu conciencia y tu mente, ves con más claridad, superas un estancamiento o círculo vicioso.

MUJER: Asunto con chequeo médico pendiente. Gestión en un banco. Nuevos retos en tu vida. Importa la calidad no la cantidad Dinero vinculado con un hombre de buen corazón pero un poco obsesionado contigo.

️HOMBRE: Período de nerviosismo. Confiarás en un poder superior. Atraerás a una mujer muy especial. Se equilibra un problema con persona poco confiable. Te comprometes o asocias con alguien del que debes tener cuidado ya que tiene o maneja un poder que tu no entiendes.

️CONSEJO: Si estás en buenos términos, anímate mostrando tu corazón sin miedo.

Leo

Palabra clave: Compañerismo

Números de suerte: 2396

Orden para administrar los recursos disponibles. No discutas con tus seres queridos por tratar de imponer tu voluntad. Deja la nostalgia por alguien que no está, las buenas amistades te ayudarán a llenar el vacío. Encuentro agradablemente sorpresivo con persona de tu pasado. Caminos abiertos para una conversación que solucionará algo importante. No permitas que otros te manipulen. Viaje de ida y vuelta. Una parte de la casa que no logras decorar a tu gusto comienza a obsesionarte.

SALUD: Alteraciones del sueño.

DINERO: Sé optimista, lo que es para ti nadie te lo quitará. Te llaman de una empresa o grupo. Contactos a distancia. En relación a una sociedad, deberás permanecer abriendo puertas. Algo que venías buscando realizar quedará para el año que viene.

AMOR: El alimento emocional y espiritual que puedas digerir por éstos días te alimentará inmensamente. Nuevos amores, compañerismo y romances.

PAREJAS: Necesitarán actuar racionalmente, con equilibrio y orden para evitar malos usos de los recursos disponibles. Renovación emocional.

SOLTEROS: El poder de la determinación. Asuntos legales y gestiones de papeles. Tu mente se enfoca en un asunto importante que te ocupa.

MUJER: Asunto pendiente con chequeo médico. Gestión en una institución gubernamental te quitará mucho tiempo. Nuevos retos en tu vida. Importa la calidad no la cantidad Dinero vinculado con un hombre complaciente y amigable pero irresponsable. Ropa interior y accesorios muy bonitos.

️HOMBRE: Tendrás mucho desgaste si te esfuerzas el doble pero valdrá la pena. Nuevos negocios y nuevas oportunidades se perfilan a futuro. Te dirán: «Piensa mal y acertarás». Una rubia muy llamativa se quedará en tu mente.

️CONSEJO: La necesidad de arriegarte te llevará a soluciones sorprendentes.

Virgo

Palabra clave: Entendimiento

Números de suerte: 3780

Reunión con un grupo de mujeres, nueras, primas, amigas, etc donde tomas una decisión importante. Niños pendientes de lo que ofreciste. Debes hacer una diligencia que tienes pendiente desde hace dos semanas. Bendiciones del cielo. Buena energía en lo espiritual. Evitas enfrentamiento en tu familia. Controla las dudas. Deja los miedos. Triunfo. Armonía. Exámenes de rutina. Pensamiento claro en torno a cómo salir de una confusión.

SALUD: Complementos nutricionales muy efectivos.

DINERO: Tema de conversación sobre un dinero que te preocupa llegue a tiempo. Una situación laboral que equilibrar. Te toca solucionar un conflicto entre compañeros.

AMOR: Algo pendiente o que aclarar con la persona amada luego de escribir un chat. Mejoras tu aspecto personal. Debes organizar un encuentro familiar.

PAREJAS: Les hace falta pasear al aire libre. Temores ocultos saldrán a la superficie en forma de celos.

SOLTEROS: Cosas que llegan rápido, se van rápido. Llamadas telefónicas o correos donde te avisan que llegan unas personas a visitarte. La terminación de una alianza.

MUJER: No permitas temores a compromisos más estrechos con la persona que amas. Satisfacción producto de un esfuerzo personal. Hablas con familiar que te ofreció algo en lo económico o un apoyo respecto a un tema importante para ti. Pendiente de comprar ropa.

️HOMBRE: Llega alguien que esperabas. Te llegan invitaciones que no debes rechazar. Trata de comprender el guión de la película, abre bien los ojos para despiertes en conciencia. Mujer que te envía fotos para enamorarte. Miedo al compromiso con evasiones pero en el fondo sí quieres.

️CONSEJO: Necesitas permanecer centrado/a para tomar el control de las fuerzas disponibles.

Libra

Palabra clave: Potencial

Números de suerte: 4578

Logros y triunfos en lo económico o en lo laboral, puede también que el resultado en unas evaluaciones te resulte beneficioso. Llega un dinero que estaba pendiente. Sigues en tus luchas personales, no declines. Utiliza tu intuición al máximo Cambio de rutina. Logras acuerdo con un familiar cercano al que debes ayudar. Sueños importantes. Cansancio por mucho trabajo o somnolencia por falta de descanso. No escuches chismes maliciosos. Se activa el amor pero a distancia. Una mujer muy coqueta y resuelta a lograr sus objetivos.

SALUD: Busca siempre la orientación más pertinente.

DINERO: Atiendes una reunión virtual por compromiso adquirido con anterioridad pero ya sabes en qué va a terminar. Buscas otros caminos en lo laboral o haces un curso para incrementar conocimientos. Acuerdo salarial con un personal, socio o dependiente.

AMOR: Esperando por alguien querido. Te alejas de un grupo por razones sentimentales, personales o una reubicación.

PAREJAS: Situaciones sexuales que conversar. Iniciativa y fuerza de voluntad. El progreso como resultado del dominio sobre vicios y toxicidades. Días alegres.

SOLTEROS: Un afecto cercano está a punto de viajar a tu encuentro pero por situaciones sobrevenidas hay retrasos. Decisión imposible. No recibas el próximo año arrastrando con relaciones que no se van a concretar.

MUJER: Debes estar más pendiente y ocuparte de tus asuntos de pareja, no descuidar tu relación por las múltiples ocupaciones asumidas. Te alejas por situaciones familiares de un afecto. Muro emocional que derribarás llegado el momento. Alegrías por cobro.

️HOMBRE: Un nuevo paso en la consecución de un objetivo te animará a seguir intentando dar el siguiente paso, el definitivo. Una persona cercana que te ayuda te pide tiempo para poder seguir apoyándote. Ten cuidado con tu estabilidad emocional. Una confesión.

️CONSEJO: Tú no eres tus circunstancias. No te identifiques con tu historia. Regresa a la fuente de la felicidad que es tu alma.

Escorpio

Palabra clave: Normalización

Números de suerte: 3281

Días donde te planteas una especie de debate personal profundo. Diálogos, discutes y razonas contigo mismo.Tomas una decisión con tu pareja. Reacciones excesivas por incomprensión. Sé más constante con tus posturas, lo que haces requiere sostener estrategias. Deja las molestias a un lado y ábrete positivamente al universo para que atraigas cosas buenas. Debes hablar de lo que pasa en tu casa con alguien de confianza. Tiempo de normalizar las cosas en las relaciones afectivas. Hecho curioso mientras cocinas escuchando una canción.

SALUD: Cuidado con el exceso de azúcar.

DINERO: Luchando por obtener un reconocimiento o promoción, avanzar en un programa. Necesitarás habilidad para alcanzar unas metas pendientes.

AMOR: Momento para definir. Controla tus respuestas pues puede que digas cosas que en realidad no sientes. Te ocupas de un ser querido.

PAREJAS: Ganas de hacer una visita en pareja a un/os bienqueriente/s. La construcción activa de las metas que aún deben alcanzar. Uno impulsará al otro.

SOLTEROS: Reconocimientos gracias a la disciplina. Reflexiona sobre tu errores sino quieres que se vuelvan contra ti. Invitación inesperada.

MUJER: Un propósito que se te ha hecho esquivo por falta de enfoque o concentración. Hecho curioso con una cartera negra y pequeña. Determinación para que seas capaz de mayor fuerza de voluntad y conquista. Un nuevo color o diseño para las uñas. Nuevo teléfono inteligente o tableta.

️HOMBRE: Dedica un tiempo a pensar tus decisiones ponte plazos. Algo que estás esperando llega al fin, te llaman y cambia tu vida. Un nuevo empleo o negocio. Situación incómoda con un hombre mayor que tú. Evita los gastos excesivos.

️CONSEJO: En la vida es imposible volver atrás por tanto vive tu presente y si de futuro se trata, enfócate en el punto a donde quieres llegar, en nada más.

Sagitario

Palabra clave: Control

Números de suerte: 2695

Surgen situaciones que te hacen reflexionar acerca de tus raíces o de enraizarte en un lugar que luce promisorio. Unos días pasivos donde deberás estar receptivo/a. Una mujer te llenará de fantasía la vida, buenos momentos al compartir. Le haces un reclamo a una persona cercano por falta de control o indisciplina. Intentos de lograr más independencia. Visita amorosa. Imponer tu voluntad a una persona que a fin de cuentas, tiene mayor inteligencia emocional que tu, puede ser contraproducente.

SALUD: Comezón, resequedad.

DINERO: Cuidado con las malas lenguas y las conspiraciones contra ti. Una persona de negocios te ayudará en una gestión que, con el tiempo, se concretará positivamente.

AMOR: Te cautivarán hablándote con un acento extranjero. Para tomar buenas decisiones en el amor por éstos días tendrás que aplicar la lógica excluyendo tu parte animal (irracional).

PAREJAS: Identificando formas de comunicación que puedan beneficiar una mejor relación. Hay cosas que preferirán mantenerlas en privado y es lo mejor.

SOLTEROS: Un nexo afectivo con tus padres puede ser muy hermoso pero en ocasiones, no te deja crecer. Una falta de confianza puede generarte contradicciones. Soportes positivos.

MUJER: Adelantando planes decembrinos. Esperando un dinero para activarte. Buscando algo en tu casa encuentras otra cosa que creías estaba perdida. Un hombre con demasiada autoridad te parecerá chocante pero al parecer, tiene la razón. No excluyas la sensibilidad y el afecto de tus relaciones a pesar de necesitar mayor objetividad.

️HOMBRE: Desearías que nada obstaculice tu progreso. No huyas de los problemas, afróntalos. Llamará tu atención una persona que posee tierras o la posibilidad de una adquisición. Te enteras de algo que sucede bajo la mesa en la empresa en la cual trabajas. Una cartera masculina llena de demasiados cachivaches.

️CONSEJO: Elige siempre la salud. En tus alimentos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones, en tu mirada, en tus acciones, en tus palabras, en todo elige ser sano primero.

Capricornio

Palabra clave: Renovación

Números de suerte: 1250

Un golpe de suerte, multiplicando una pequeña ganancia financiera o ayudando a que los planes se te concreten. Pones la confianza en una buena amistad. Algo que no fluye o que no termina de concretarse termina ayudándote en el aprendizaje o la comprensión de la naturaleza humana. Mayor sensibilidad emocional. Procesos creativos en contacto con amistades. Hay acontecimientos y situaciones que te obligan a mirarte interiormente.

SALUD: Mayor vitalidad.

DINERO: Comienzas nuevos proyectos. Dile no al fatalismo. Una persona joven, sensible y objetiva con propuesta atractiva para ti.

AMOR: El amor se manifiesta con calidez y atracción. Necesidad de establecer prioridades o de organizarte para darle el espacio que deseas a tus necesidades afectivas. Falta de diversión.

PAREJAS: Nuevos sentimientos. Una nueva etapa en tu desarrollo emocional en pareja. Un hijo/a te trae alegrías.

SOLTEROS: Un plan para Diciembre. Modificar de nuevo el curso de las cosas para que se ajusten a lo que deseas. Necesitarás comprar ropa.

MUJER: Una pequeña crisis de identidad. Transiciones importantes hacia una nueva etapa de desarrollo. Sensación urgente de encontrarle sentido a una situación. Revaluando un asunto pendiente. Un hombre que estaba distanciado reaparece.

️HOMBRE: Finalización de una fase de la vida para ir dándole paso a otra, tratando de ajustar las cosas a un nuevo cambio de posición ante la vida. Rompes convencionalismos. Revitalización y rejuvenecimiento. Si te sientes esclavo de la rutina te llenarás de resentimientos, mirarás hacia adelante.

️CONSEJO: No eres tus pensamientos. Eres ese ser que reside en la intimidad de tu alma.

Acuario

Palabra clave: Totalidad

Números de suerte: 5612

Esperando, hay gestiones que ya se perfilan para el año entrante pero sabes que debes fortalecerte y vitalizarte. Un hombre entrará en tu círculo o se acercará con propuesta para motivar cambios positivos. No debes sentirte intimidado/a ante actitudes autoritarias o arrogantes. El momento de la autoconfianza. Una nueva claridad acompañada de buenas ideas.

SALUD: Mejoría rápida de cualquier enfermedad o apariencia de ella.

DINERO: Fluirás con buenas ideas. Estímulos creativos. Un correcto manejo de la energía te permitirá actuar sabiamente en los asuntos laborales.

AMOR: Una oportunidad para viajar. Una persona que pasó mucho tiempo solo/a, llegará a tu vida. Nuevos desarrollos emocionales con personas psicológicamente estables.

PAREJAS: Manejarán sus asuntos pero sentirán que algo les falta. Suerte en asuntos relacionados por propiedades.

SOLTEROS: Se resuelven gestiones de papeles y documentos. Logras un equilibrio armónico en tu entorno.

MUJER: El poder de la imagen. Conversaciones acerca de temas como honestidad y tener las perspectivas claras. Acuerdo obligatorio. Contratos matrimoniales, de sociedades o ruptura de los mismos. Te piden disculpas. Hombre moreno, de cuerpo atlético y una decisión correcta.

️HOMBRE: Hecho curioso con una mujer autosuficiente y con trabajo independiente. Asunto engorroso vinculado a erección. Satisfacción con sorpresa agradable. Una mujer que llega de viaje trayendo noticias. Involucrado en asuntos internacionales.

️CONSEJO: Vuélvete «Presencia», permanece en el aquí y ahora.

Piscis

Palabra clave: Desarrollo

Números de suerte: 6617

Negocio justo, acuerdo justo. Un hombre sensible que va realizando concreciones materiales. Algo que soñaste se puede concretar ahora. Contacto con personas creativas, diseñadores, fotógrafos, ilustradores. Algo te exige un esfuerzo, deberás ser muy creativo y sostener una buena propuesta en la puerta de tu trabajo. Algo que tu pensabas que no se podía dar, se concreta. En una fiesta te ofrecen una tarjeta o ahora tienes nuevos contactos favorables. Trabajas junto a un amor platónico. Trabajo-idealismo. Un hombre de dinero te ayudará a cumplir un sueño.

SALUD: Algunas pequeñas molestias estomacales.

DINERO: Decidir sobre trabajo o dinero en otra ciudad. Buena voluntad para ayudar a los miembros de un grupo, equipo o sociedad.

AMOR: Una invitación en el amor, un regalo. Propuesta de viaje. Necesidad de viajar para amar.

PAREJAS: Oportunidades. A la espera de un dinero. Planes sólidos. Embarazo, procreación de varón.

SOLTEROS: Satisfacción por el presente. Promiscuidad vs celibato.. Asuntos emocionales por resolver.

MUJER: Una realización en el amor, pero no necesariamente es matrimonio. Asunto con unos lentes. Feminidad exacerbada. Un hombre te hace una propuesta amorosa. Temas: Amor, sensualidad, carisma, autodescubrimiento. Comprarás utensilios para tu hogar o algunas cosas que deseas para ti.

️HOMBRE: Vas a dejar atrás algo negativo o que te genera intranquilidad, para buscar más paz o mayores alegrías. Asunto con un Seguro médico. No puedes morder más de lo que puedes comer. Intereses de negocios en pareja. Se habla de la estabilidad financiera para lograr alguna realización.

️CONSEJO: Enamórate de la vida. Ama todo lo que contiene el universo.

