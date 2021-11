Ausentismo marcó jornada electoral en Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre

1313712

Oriente.- El ausentismo marcó la pauta en los centros electorales del Oriente venezolano, donde al cierre de esta edición, y antes de culminar la jornada de este domingo 21 de noviembre, el equipo de El Pitazo en Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre constató la falta de electores en los centros de votación monitoreados.

En el estado Anzoátegui, desde las 2:00 de la tarde se observaba la movilización de personas en vehículos particulares y transporte público hasta algunos centros, sin embargo, la operación remate no generó aglomeración de ciudadanos en las colegios habilitados para el proceso. La mayor queja se centró en la migración de electores y cambios de residencias arbitrarias e injustificadas.

En Carúpano, se observó aglomeración de electores en centros de votación. Foto: cortesía

En las zonas norte y oeste de la entidad, algunos ciudadanos denunciaron ante el equipo de El Pitazo la entrega de bolsas de alimentos en las adyacencias de los centros electorales, también reportaron la visita de camiones cisternas a comunidades desasistidas para impulsar el voto y favorecer al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Uno de los pocos centros que estuvo concurrido en la entidad fue el Liceo Bolivariano Doctor José Rafael Domínguez, en el cual denunciaron algunos electores al equipo de El Pitazo que permanecían unas 150 personas sin poder ejercer su derecho al voto, pero les fue impedido el ingreso al centro electoral.

Bolas de comida, divisas y voto asistido

Los centros de votación en Maturín, capital de Monagas, aún lucían vacíos y los electores aprovecharon para denunciar algunas irregularidades: el oficialismo ofreció bolsas de comida del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), así como 20 dólares en efectivo para que sufragaran a favor de la tarjeta oficialista.

En la escuela Carmen Douglas de Las Cayenas, zona oeste de la entidad, ofrecieron comida por un voto asistido. En el Jardín de Infancia Monagas, ubicado en las Brisas del Orinoco, los habitantes de la comunidad mencionaron que voceros del oficialismo llegaron a buscar a los electores para ofrecer el combo de comida y dólares para así incentivar a que los electores además de votar, sirvieran como movilizadores usando sus carros o motocicletas.

Gasolina para electores de Sucre

En Sucre, electores denunciaron que la baja afluencia de personas en los centros de votación provocó que algunos dirigentes políticos del oficialismo ofrecieran gasolina y bolsas de comidas en los centros de votación de Guayacán de las Flores y Playa Grande en el municipio Bermúdez.

También el candidato a la Alcaldía del municipio Bermúdez por el partido político Asis, Wladimir Cabeza, alertó que muchos electores no aparecían en el listado colocado fuera del centro de votación, pero sí en los cuadernillos y aun así no los dejaron entrar a las instalaciones.

Electores denunciaron migración de centros electorales sin notificación previa. Foto: Giovanna Pellicani

«Creemos que fue un error de impresión que deja a muchas personas sin ejercer su derecho al voto. Tenemos también denuncia de personas que fotografían sus boletas y que ya hay unas cuatro procesadas», dijo.

Algunos electores de Nueva Esparta prefirieron ir a la playa

Luego de ejercer su derecho al voto, el gobernador Alfredo Díaz manifestó su preocupación por la instalación de puntos rojos cerca de los centros de votación, además pidió a los testigos de mesa estar muy atentos del uso excesivo del voto asistido.

Para Luis Caldera, residente de Conejeros, ejercer el voto es una responsabilidad ciudadana que no podía pasará por alto.

«Es una irresponsabilidad no venir a votar y que tu estado lo gobierne gente incompetente. Después no hay quejas o pataleos. El proceso fue rápido, porque no había gente en cola».

Asimismo, el candidato a la reelección por el municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, señaló que el enemigo a vencer en estos comicios electorales es la abstención.

Algunos electores de Nueva Esparta prefirieron ir a la playa. Foto: cortesía

Fueron varias las familias neoespartanas las que decidieron ir a las playas luego de ejercer su voto. «Me viene a la playa a compartir con mi familia después de votar. Esperaré los resultados en mi casa», dijo María Alejandra Rodríguez.

Por su parte, Erick Colmenares, de Jorge Coll, manifestó que decidió ir a la playa, ya que a pesar de tener varios años viviendo en la entidad no ha hecho cambio de residencia. “No confío en el voto. Siento que es una pérdida de tiempo y como no soy de la Isla no conozco a los candidatos”.

Equipo de CorresponsalesOriente