España | el candidato de la derecha Kast gana al izquierdista Boric y la Presidencia se decidirá el 19D

Chile ha votado y ha pedido cambio para el Palacio de la Moneda.

Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1990, han quedado relegados los partidos tradicionales. El candidato de la derecha José Antonio Kast se ha impuesto en la primera vuelta al candidato de la Izquierda extrema, Gabriel Boric. Los chilenos decididos a dar un cambio radical para su país ya han dado el primer paso. Tampoco ha habido sorpresas en las encuestas que daban como ganador a Kast y que parte ahora de nuevo como favorito para la próxima convocatoria electoral que se celebrará el próximo 19 de diciembre.

El candidato de la derecha, José Antonio Kast, se ha disputado la presidencia con el candidato del pacto de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en una jornada sin sobresaltos, pero sí ante una clara fragmentación del arco parlamentario chileno. Otra de las sorpresas de la jornada la ha protagonizado el economista libertario Franco Parisi, que reside en Estados Unidos y ha acumulando más del trece por ciento de los votos.

Con un escrutinio superior al 92 por ciento, Kast -con un 28 por ciento de los votos- aventaja en más de tres puntos a Boric -que cuenta con un 25,6 por ciento-. En este contexto, el resto de los candidatos ya han asumido su derrota y han avanzado su apoyo a una de las dos alternativas de cara a la segunda vuelta.

El candidato José Antonio Kast ha señalado tras conocerse los resultados que le han dado la victoria en estas elecciones que «para ganar en esta segunda vuelta tenemos que ser humildes y receptivos. A los que no votaron tenemos que transmitirles un mensaje de tranquilidad. Insisto en la unidad que tenemos que construir para ganar en la segunda vuelta. Les decimos a los que temen a la delincuencia, que vamos a ser implacables con el narcotráfico».

De esta forma, Kast ha inquirido que «esta historia que estamos escribiendo hoy día comenzó hace muchos años atrás». También precisó que «no hay tiempo que perder, tenemos que proteger el medioambiente por las generaciones que vienen. Somos la oposición a este mal Gobierno de Sebastián Piñera. No nos olvidamos que nos declararon la guerra y nosotros les vamos a declarar la esperanza. Tenemos que llegar a quienes no votaron por nosotros por temor a los cambios».

Por su parte, Gabriel Boric, aseguró tras el recuento de votos que

quieren ser un Gobierno de diálogo. «Es una invitación por el bien de Chile, por sacar adelante nuestra patria. Tenemos un piso, pero no tenemos derecho». En este sentido dijo a los chilenos que «pueden estar tranquilos, todo va salir bien. Tenemos la convicción de que los chilenos podemos lograr lo mejor si nos unimos y nos ponemos a trabajar» aseguró.

«Hermosa tradición democrática»

También se ha manifestado al respecto de los comicios el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien ha visto como el candidato del oficialismo no ha logrado estar entre los más votados, pero ha reivindicado que el país ha «honrado una vez más» la «hermosa tradición democrática».

Piñera ha felicitado tanto a Boric como Kast y les ha pedido «desde el fondo del alma» que «busquen caminos de la paz y no de la violencia». «Sabemos que Chile necesita cambios, pero con libertad, en paz y con justicia», ha remarcado.

En esta jornada electoral también se escogían a los parlamentarios –los 155 miembros de la Cámara de Diputados y 27 de los que serán 50 senadores. También a los consejeros regionales, conformando el tablero político para los próximos años, a la espera de los resultados del trabajo de la Convención Constitucional.

Chile requiere cambios

La nueva dirección política de Chile requiere cambios de gran calado. Por eso en lo referente al terreno económico, Kast propone recuperar la pujanza del país apostando por las recetas liberal-conservadoras que le han funcionado durante las últimas décadas. El programa económico de Kast permanece fiel a los tres puntos que sustentan su propuesta política. Por un lado, vida y familia; en segundo lugar, libertad y en tercer lugar, orden público y estado de derecho.

La elección presidencial llega en un momento de cambio en Chile al cumplirse dos años de un estallido social que llevó a la elección de una Convenció Constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución. En 2019, las protestas instigadas por grupos antisistema y de ultraizquierda generaron un conflicto social generalizado que acabó repercutiendo el buen desempeño económico del país. Así, su PIB creció a solo un 1,1% en dicho año, la tasa más baja en una década.

Los disturbios, cada vez más graves y dañinos, acabaron por forzar un debate político centrado en acabar con la constitución vigente. Como resultado, en 2020, y coincidiendo con la crisis del coronavirus, terminó por convocarse un plebiscito en el que los chilenos votaron a favor de reemplazar la carta magna. Así, en unas posteriores elecciones constituyentes, se votó la creación de una Convención Constitucional, que dispone de menos de un año para redactar una nueva constitución, la cual será sometida a referéndum en 2022.